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Çiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattı

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Kurduğu Titan Saadet Zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırmaktan 10 yıl hapis yatan Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank vurgunu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Çiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattı
Çiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattı Çiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattı Çiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattı

Günlerdir gündemin bir numarasında yer alan ve 25 yaşındaki bir kişinin 80 bin kişiyi dolandırmasıyla gündeme gelen Çiftlik Bank vurgunu en çok da dolandırıcılıktan 10 yıl hapis yatmış olan Titan Saadet Zinciri'ni kuran Kenan Şeranoğlu'nu şaşkına uğrattı. 

Yaklaşık 20 yıl önce 16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu, KKTC merkezli 'Çiftlik Bank' ile ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Şeranoğlu, "Ben bile böylesini görmedim" diye konuştu.

16 BİN KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI

51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, 20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme geldi, 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine girdi. Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti. ‘Titan Saadet Zinciri’nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti

VALLAHİ ÇILDIRACAĞIM

Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını belirten Kenan Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

İNSANIN AKLI ERMİYOR

Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.

200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi oluyor.

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