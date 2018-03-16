TSK Afrin'e havadan bildiri attı

TSK, Afrin'deki halka yönelik olarak Arapça ve Kürtçe bildiri attı. Bildiride, "Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin." uyarıları yer aldı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrinhalkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır." denildi.



SİZİ VE ÇOCUKLARINIZI CANLI KALKAN OLARAK KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN

Bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor, sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, teröristlere dur demenin zamanı geldi, tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'de ayrılmak isteyen TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosu'nu dinleyin." ifadeleri yer aldı.





