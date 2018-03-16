16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:43Güneş 07:08Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:18Yatsı 20:37
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 117.196 -0.01
  • Altın: 166,220 0.83
  • Dolar: 3,9143 0.43
  • Euro: 4,8240 0.51

Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı!

»
Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı!
Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını savundu.
Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı! Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı! Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı!

Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya’nın Hristiyanlıkla şekillendiğini ifade etti.

Buna, pazar günlerinin tatil olması, Hristiyan dini günler ile Paskalya ve Noel gibi ritüellerin dahil olduğunu belirten Seehofer, “İslam, Almanya’ya ait değildir.” dedi.

Seehofer, ancak ülkede yaşayan Müslümanların Almanya’ya ait olduğunu kaydetti.

12 yıl önce başlatılan ve Müslüman dernek temsilcileriyle devlet yetkililerini bir araya getiren Almanya İslam Konferansı’nın sürdürülmesini istediğini ifade eden Seehofer, “İslam Konferansı benim için önemli. Bizim, Müslüman derneklerle masaya oturmamız, diyaloğu aramamız ve gerektiğinde bunu genişletmemiz lazım. Benim mesajım şudur: Müslümanların bizim yanımızda veya karşımızda değil bizimle birlikte yaşaması lazım. Bunu başarmak için karşılıklı anlayışa ihtiyaç var. Bu da birbiriyle konuşmayla başarılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 2010 yılında İslam'ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel de 2015 yılında buna katıldığını ifade etmişti.

Seehofer'e tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Almanya'da camiler kundaklanıyor. Her gün Müslümanlara karşı en az 3 saldırı yapılıyor. Bunlara sesi çıkmayan İçişleri Bakanı Seehofer'in görevdeki ilk aklına gelen atraksiyon 'İslam Almanya'ya ait değil.' Maksat Müslümanları dışlayarak Bavyera eyalet seçimlerine start vermek.'' ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu İslam'ın Almanya'nın doğal bir parçası olduğunu anlamanın bir zaman meselesi olduğuna dikkati çekerek, ''Dışlama retoriğini uygulamak yerine, Almanya'daki Müslümanların güvenliği konusunda endişelenmeyi tercih etmek gerekir. Eskiden sinagoglar yakıldı, bugün camiler yanıyor. Almanya gerçekten sadece izlemeye devam mı edecek?'' değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı!Alman Bakan'dan 'İslam' çıkışı!Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını savundu.
Çiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattıÇiftlikbank 'Titan' kurucusunu bile dumura uğrattıKurduğu Titan Saadet Zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırmaktan 10 yıl hapis yatan Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank vurgunu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
TSK Afrin'e havadan bildiri attıTSK Afrin'e havadan bildiri attıTSK, Afrin'deki halka yönelik olarak Arapça ve Kürtçe bildiri attı. Bildiride, "Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin." uyarıları yer aldı.
"Madonna'nın adı subliminal uyuşturucu mesajı içeriyor!""Madonna'nın adı subliminal uyuşturucu mesajı içeriyor!"İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM'de yaptığı bir sunumda dünyaca ünlü popstar Madonna ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.
Afrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılarAfrin'de sıcak gelişme! Korkudan bakın ne yapmaya başladılarAfrin'de köşeye sıkışan PKK/PYD'li teröristler kaçmaya başladı. Terör örgütünün kendi içinde çözülmenin sürdüğü, teröristlerle halk arasında gerilimin attığı öğrenildi.
Son rapor ortaya çıktı! İşte operasyonlar sonrası kalan PKK'lı sayısıSon rapor ortaya çıktı! İşte operasyonlar sonrası kalan PKK'lı sayısıAfrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bine yakın kayıp veren terör örgüt PKK'nın Türkiye sınırları içindeki örgüt mensubu sayısının 1000- 1200 civarına düştüğü rapor edildi.
  • Hükümet'ten AP'ye sert tepki: Yok hükmündedir16 Mart 2018 Cuma 11:13
  • Türkiye-Rusya-İran bir araya geldi! Canlı yayında gergin anlar16 Mart 2018 Cuma 11:00
  • 15 Temmuz'un kilit ismi ilk kez konuştu! "Bazı isimler şu an TSK'da aktif görevde"16 Mart 2018 Cuma 10:40
  • Burası İzmir! Polis başında dua etti16 Mart 2018 Cuma 10:40
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Kim'i çıldırtacak!16 Mart 2018 Cuma 10:20
  • Jet kazasıyla ilgili İran'dan flaş açıklama16 Mart 2018 Cuma 10:00
  • Vatandaşlar defalarca uyardı! Türbeye gelip FETÖ'yü övünce..16 Mart 2018 Cuma 09:46
  • Mete Yarar: Türkiye haritasını değiştireceklerdi16 Mart 2018 Cuma 09:33
  • Yine kavga! Şimdi ben seni vursam haksız mıyım?16 Mart 2018 Cuma 09:30
  • Operasyon öncesi paylaştılar! Hepsi öldürüldü16 Mart 2018 Cuma 09:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri