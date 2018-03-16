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Köşeye sıkışınca iyice kudurdular! Son talimat geldi

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Afrinde köşeye sıkışan teröristler son çare olarak provokasyona sarıldı. HDP’nin ardından Kandil’den de Nevruz’da sokakları yakıp yıkma çağrısı geldi.
Köşeye sıkışınca iyice kudurdular! Son talimat geldi
Köşeye sıkışınca iyice kudurdular! Son talimat geldi Köşeye sıkışınca iyice kudurdular! Son talimat geldi Köşeye sıkışınca iyice kudurdular! Son talimat geldi

HDP'nin provokatif Nevruz çağrısına Kandil'deki teröristlerden de destek geldi. Bölücü terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık, Afrin'de köşeye sıkışan PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'ye destek için Nevruz'da halkı sokağa çağırdı.

Kanla beslenen teröristler sokakları karıştırarak Afrin'de verdikleri büyük kayıpları unutturup, Zeytin Dalı Operasyonu'nu sekteye uğratmayı planlıyor. 

HDP-KANDİL PASLAŞMASI

Geçtiğimiz günlerde 'Nevruz Kutlama Programı' adı altında açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin kutlamalarının 21 Mart tarihine kadar süreceğini belirttikten sonra, konuyu Zeytin Dalı Operasyonu’na getirmişti. Buldan, ''Afrin'e yapılan operasyon, Nevruz alanlarında bir kez daha protesto edilecek'' ifadelerini kullanmıştı.

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