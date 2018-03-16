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Suudi Veliaht Prensi'ne şok! Yakalama emri çıkartıldı

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Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Suudi Veliaht Prensi'ne şok! Yakalama emri çıkartıldı
Suudi Veliaht Prensi'ne şok! Yakalama emri çıkartıldı Suudi Veliaht Prensi'ne şok! Yakalama emri çıkartıldı Suudi Veliaht Prensi'ne şok! Yakalama emri çıkartıldı

'Le Point' dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi.

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.

Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilen haberde, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Ocak ayında da Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu 43 yaşındaki Uhud bint Halid el Suud, Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi'ndeki bir otele zorla girmek ve görevli bekçiyi tokatlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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