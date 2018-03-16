Ruslar açıkladı: ABD'nin ruhu bile duymamış

Bir Rus Deniz Kuvvetleri yetkilisinin ifadelerine göre Rus nükleer denizaltısı, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emriyle ABD Deniz Kuvvetleri üssü yakınlarında askeri tatbikat yaptı. Gizli tatbikatınyeri ve tarihi açıklanmadı.

Bir Rus Deniz Kuvvetleri Subayı’nın ifadelerine göre, Rus nükleer denizaltısı ABD deniz üssü yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi. Çarpıcı açıklama Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın kuruluşu Zvezda’da yapıldı. Elif Erdiş'in haberine göre, Akula-class ve Shcuka-B nükleer saldırı denizaltılarının konu alındığı bir programda konuşan Denizaltı filosu Komutanı Sergey Starshinov'un ifadelerine göre, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, denizaltı tatbikatlarının ABD askeri üslerinin yakınlarında olmasını emretti. Starshinov, Zvezda kanalında yaptığı konuşmada “Görev tamamlandıktan sonra denizaltılar su yüzeyine çıktı ve üsse geri döndü.” dedi Gizli misyonun yeri ve tarihi açıklanmadı. Ancak nükleer denizaltıların ABD kıyı şeridine ulaştığı belirtildi.