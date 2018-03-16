Rusya'dan çok sert uyarı: Ateşle oynuyorlar!

ABD yönetimi, dün 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

ABD yönetimi, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurumu finansal yaptırım listesine ekledi. Bunun üzerine Rusya'dan da yanıt gecikmedi.

Rusya'nın resmi haber ajansı RIA'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yeni yaptırımlara aynı derecede karşılık verileceğini belirterek Amerikalılardan oluşan "kara listenin" genişletileceğini açıkladı.

Rybakov, Moskova'nın Washington'la diyaloğu sürdürmek istediğini ve ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri ortadan kaldırmak isteyenlerin ateşle oynadıklarını belirtti.