A Milli Takım kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'da İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı özel maçlar öncesi aday kadro açıklandı.
Trabzonspor'dan 1999 doğumlu Abdülkadir Ömür ve Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan, 1995 doğumlu kaleci Okan Kocuk ile 1997 doğumlu sağ bek Mehmet Zeki Çelik Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
İŞTE ADAY KADRO
KALECİ: Okan Kocuk (İstanbulspor) Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor) Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş) , Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray) Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta de Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg)
FORVET: Cenk Tosun (Everton FC), Enes Ünal, (Villarreal CF)
Milli Takım, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.