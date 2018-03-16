Afrin'de örgütün sözde özel kuvvetler kampı kontrol altında!

Afrin'de örgütün sözde özel kuvvetler binası görüntülendi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamında Afrin kırsalı, terör örgütü YPG/PKK'nın teröristlerden arındırılıyor.

Afrin'in Kibar köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı da teröristlerden arındırıldı. Enkaza dönen kampta mühimmat deposu ele geçirilirken, yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı tespit edildi.

Afrin'de örgütün sözde özel kuvvetler binası görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamında Afrin kırsalı, terör örgütü YPG/PKK'nın teröristlerden arındırılıyor. Afrin'in Kibar köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı da teröristlerden arındırıldı. Enkaza dönen kampta mühimmat deposu ele geçirildi.

Afrin'de örgütün sözde özel kuvvetler binası görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı harekat kapsamında Afrin kırsalı, terör örgütü YPG/PKK'nın teröristlerden arındırılıyor. Afrin'in Kibar köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı da teröristlerden arındırıldı. Enkaza dönen kampta mühimmat deposu ele geçirilirken, yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı tespit edildi.