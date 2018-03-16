Erdoğan'dan AP'ye çok sert sözler: O aklı kendinize saklayın!

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Afrin'de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyorlar. AP'den meydan okuyorlar, askerlerinizi çekin diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız, o aklı kendinize saklayın. 3.5 milyon Suriyeliye 7 yıldır bakan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz. Bir kulaktan girer diğerinden çıkar.Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar.



NEREYE KAÇARSANIZ KAÇIN KOVALAYACAĞIZ

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah.