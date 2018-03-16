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FETÖ ağzıyla soru soran gazeteci bakın kim çıktı!

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FETÖ ağzıyla soru soran gazeteci bakın kim çıktı!
Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Baglan Omarov isimli gazeteci, FETÖ ağzı ile bir soru sordu.
FETÖ ağzıyla soru soran gazeteci bakın kim çıktı! FETÖ ağzıyla soru soran gazeteci bakın kim çıktı! FETÖ ağzıyla soru soran gazeteci bakın kim çıktı!

Çavuşoğlu ise “FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum” şeklinde yanıt vermesi Kazak gazetecinin kimliği hakkında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

FETÖ okullarından mezun olan bazı isimler örgüt tarafından tetikçi olarak kullanılmaya devam ediliyor. Türk kökenli olmadığı için dikkat çekmeyen ve rahatlıkla Türkiye'ye giriş çıkış yapabilen bu isimlerin ortak özelliği yaşadıkları ülkede FETÖ okullarından mezun olmaları.

Örgüt tarafından tetikçi olarak kullanılan bu isimlerden biri de Kazakistan'da Astana görüşmelerinde ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısını sabote etmeyen çalışan Kazak kökenli bir gazetecinin fanatik bir FETÖ'cü olduğu belirlendi.

FETÖ OKULLARINDAN MEZUN FANATİK BİR ÖRGÜT ÜYESİ

Astana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Baglan Omarov FETÖ ağzı ile bir soru sordu. Çavuşoğlu ise "FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum" şeklinde cevap vermesi Kazak gazetecinin kimliği hakkında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

FETÖ ağzı ile soru soran Kazak gazeteci Baglan Omarov FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi Mezunu.

SOSYAL MEDYA'DAN DA FETÖ PAYLAŞIMLARI YAPIYOR

Sosyal medya hesabından sürekli olarak FETÖ propagandası yapan Baglan Omarov'un FETÖ'nün medya imamı Abdulhamid Bilici'yi takip etmesi dikkat çekiyor.

Facebook hesabından FETÖ'nün kara propagandasına hizmet eden paylaşımlarda bulunan Omarov, FETÖ okulundan mezun olduktan sonra birçok gazetede çalışarak örgüte hizmet etmeye devam ettiği belirtiliyor.

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KAZAK YETKİLİLER UYARILDI

Basın toplantısını sabote etmeye çalışan Kazak kökenli provokatör gazeteci hakkında Kazakistan yetkililerinin uyarıldığı öğrenildi. Uzun süredir FETÖ ile mücadele eden Kazakistan yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün okullarının kapatılması konusunda harekete geçmişti. Örgüt yöneticileri Kazakistan'dan Kırgızistan'a kaçarken FETÖ okullarından mezun çok sayıda Kazak kökenli FETÖ mensubunun ülkede faaliyet göstermeye devam ettiği biliniyor.

Sabah

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