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Güzel haberi böyle verdi! Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklığa rağmen barajlardaki içme suyunun bazı yerlerde yüzde 80, bazı yerlerde yüzde 60 dolu olduğunu belirterek "Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var." dedi.
Güzel haberi böyle verdi! Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
Güzel haberi böyle verdi! Bıyıklarımı kesersem bilin ki... Güzel haberi böyle verdi! Bıyıklarımı kesersem bilin ki... Güzel haberi böyle verdi! Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Barajlardaki içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80-60 ama ortalama yüzde 46 dolu. Sulama maksatlı barajlarda ise yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu" dedi.

Bakan Eroğlu, Aydın'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükumetlerinin kente 15 yılda 19 milyar lira yatırım yaptığını, bunun 4 milyar 900 milyon lirasının kendi bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın şehir merkezi ile 30 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Eroğlu, 11 baraj ve 5 gölet inşa ettiklerini, 4 baraj ve 3 göletin de inşaat safhasında olduğunu, 426 bin 200 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 469 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti. Bakanlığının yatırımları çerçevesinde kentteki 89 dereyi ıslah ettiklerini, 72 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 2 şehir ormanı, 5 bal ormanı ve 6 mesire yeri tesis ettiklerini, Söke, Kuşadası ile Didim bölgelerinin tamamına su vermek için 2 baraj planladığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ama sayın değerli büyükşehir belediye başkanımız, 'DSİ kim oluyor, biz bunu yaparız' demiş. Tabi şu anda bunlar hazır ama sayın başkan yapacağı için bekliyoruz. Eğer o bölge susuz kalırsa mesulü ben değilim. Gerçi protokol göndermiş DSİ ama öyle olmaz. 'Özür diliyorum, sayın bakan bunu yapabilir. Rica ediyorum hükümetimizden, bunu yapsın. Bunu yapamayacağız’ dediği anda yatırım programına koyarız biz. Aydın'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her şey yapılmıştır."

EROZYONA KARŞI ÖZEL ÇALIŞMA

Aydın'daki dağların jeolojik yapısı açısından erozyona müsait olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "100-150 yıl sonra Aydın ovası çöl oluyor. Bu çok ciddi bir durum. Aydın için özel çalışma yapıyorum. Bütün alanları, erozyonu kontrol için gerekli teraslama, ağaçlandırma hatta gelir getirici ne gerekiyorsa dikeceğiz. Tarlasına bakamayan vatandaşlarımıza diyoruz ki tarlan için bir muvafakat ver. Ne istiyorsanız dikelim. Paran yoksa yüzde 65'i devletten hibe. Gerisini de sen hallet. Bu şekilde bir seferberlik başlatıyoruz. Orman köylerine yüzde 65 hibe veriyoruz. Tarla sahibi, tarlası yamaçtaysa, tarlası elden gidiyorsa bize sadece muvafakat versin. Biz orasını masrafsız şekilde teraslayacağız. İstediği dikimi yapacağız. Bu muazzam bir dönüşümdür." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, erozyonu önlemek için Aydın'da bu yıl 20 bin 330 dekar alanda çalışma yaparak 5,4 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, orman mahallelerinde 180 aileye 2 milyon 100 bin lira Orköy hibe desteği ve kredi vereceklerini bildirdi.

'İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLMAYACAK'

Gazetecilerin "Türkiye’de su sıkıntısı çekilecek mi?" sorusuyla sıklıkla karşılaştığını aktaran Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yok, çekilmeyecek. Allah da yardım ediyor. Barajlarda içme suyu maksatlı, bazı yerlerde yüzde 80, 60 ama ortalama yüzde 46 dolu şu anda. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 44 dolu. Kuraklık olmasına rağmen. Ama yağışlar da geliyor. Bir sıkıntı yok yani şu an. Enerji maksatlı barajlarda da şuanda yüzde 44 doluluk oranı var. İstanbul’da şu anda yüzde 90 doluluk var. Oraya çok baraj yaptık. İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var. İzmir'de de yüzde 49,3 dolu."

Eroğlu daha sonra "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğanİlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenle birlikte fidan dikti. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Eroğlu'na eşlik etti.

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