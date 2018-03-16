HDP’li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası

HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası verdi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Tuğluk ile avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri katıldı. Davanın iki celse öncesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eski mütalaasını aynen tekrarladığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.