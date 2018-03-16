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Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan kötü haber!

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Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan kötü haber!
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan kötü haber! Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan kötü haber! Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan kötü haber!

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu (75), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nce düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov yaptığı açıklamada, İhsanoğlunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

''EN AZ 36 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALACAK''

Muayene sırasında İhsanoğlunun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirten İbrahimov, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak" dedi.

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