Avrupa'da PKK işgali! Bayrağı indirdiler!

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Almanya Konsolosluğunun terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından işgal edildiği bildirildi.

Girit basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'nın Kandiye kentindeki konsolosluğu işgal eden grup, binaya üzerinde "Afrin'e dayanışma" yazılı bir bez astı.

MADDİ HASAR VERDİLER, ALMAN BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Konsolosluğa maddi hasar veren grubun Alman bayrağını da indirdiği belirtildi.

ALMAN KONSOLOS MAKAMINDA DEĞİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden grubun eylemi sırasında, Alman konsolosun makamında olmadığı kaydedildi.