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"Türklere yapılanlar tiksindirici!"

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"Türklere yapılanlar tiksindirici!"
Almanya’da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, son dönemlerde Türk kurum ve kuruluşlarına karşı artan saldırılar sonrasında açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak niteleyerek bu saldırılara hiçbir şekilde gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi. Faillerin yargı önüne çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğine vurgu yapan Seibert, bu tür saldırıların asla hoş görülemeyeceğini belirtti. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise camileri hedef alan saldırılar "en sert biçimde" kınandı. Açıklamada, bu tür olaylara karşı "sıfır hoşgörü" vurgusu yapılarak, adalet makamlarının söz konusu olaylar karşısında sert bir tutum benimsemesi gerektiği ifade edildi. 

Öte yandan Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı, Suriye’nin kuzeyinde Türk askeri harekâtı karşısında şiddet olaylarıyla gösterilen tepkilerin artmasının beklendiğini duyurdu. Emniyet Sözcüsü açıklamasında, Almanya’daki Türk kuruluşlarını hedef alan yeni şiddet eylemlerinin meydana gelebileceğini söyledi. Eylem şekillerinin boyayla zarar verme, yol kapatma, araçlara zarar verme, işgal ve kundaklama eylemleri şeklinde olabileceğini belirtti. 

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