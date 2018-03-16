"Türklere yapılanlar tiksindirici!"

Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak niteleyerek bu saldırılara hiçbir şekilde gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi. Faillerin yargı önüne çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğine vurgu yapan Seibert, bu tür saldırıların asla hoş görülemeyeceğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise camileri hedef alan saldırılar "en sert biçimde" kınandı. Açıklamada, bu tür olaylara karşı "sıfır hoşgörü" vurgusu yapılarak, adalet makamlarının söz konusu olaylar karşısında sert bir tutum benimsemesi gerektiği ifade edildi.
Öte yandan Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı, Suriye’nin kuzeyinde Türk askeri harekâtı karşısında şiddet olaylarıyla gösterilen tepkilerin artmasının beklendiğini duyurdu. Emniyet Sözcüsü açıklamasında, Almanya’daki Türk kuruluşlarını hedef alan yeni şiddet eylemlerinin meydana gelebileceğini söyledi. Eylem şekillerinin boyayla zarar verme, yol kapatma, araçlara zarar verme, işgal ve kundaklama eylemleri şeklinde olabileceğini belirtti.
- İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacakTSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildiS.Arabistan'dan flaş hamle! Askıya aldıBinlerce kişiye faizsiz kredi! Detaylar belli olduBBP'den MHP kurultayına üst düzey katılımAlman vekilin Zeytin Dalı rahatsızlığıDarbe girişimiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis!Rusya'dan jet cevap: Şok edici, kabul edilemez!BM'den Afrin açıklamasıABD'den McMaster açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:43 Güneş 07:08 Öğle 13:19 İkindi 16:38 Akşam 19:18 Yatsı 20:37
- 13°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 7°C Ankara
- 13°C Antalya
- 8°C Artvin
- 15°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 117.216 0.01
- Altın: 165,610 0.46
- Dolar: 3,9176 0.52
- Euro: 4,8144 0.31
"Türklere yapılanlar tiksindirici!"
Hükümet Sözcüsü Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak niteleyerek bu saldırılara hiçbir şekilde gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi. Faillerin yargı önüne çıkarılması ve hesap vermesi gerektiğine vurgu yapan Seibert, bu tür saldırıların asla hoş görülemeyeceğini belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kur'an'ın altına tuzaklamışlar!
- İki ayağı kırıldı ama durmadı
- İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler
- Üzerine döktüğü mazot yanmayınca...
- Yine kavga! Şimdi ben seni vursam haksız mıyım?
- Çiftlik Bank üzerinden İHL'lere alçakça saldırı!
- BBC dizisinde skandal Türkiye sahnesi
- Gökten altın ve elmas yağdı!
- "Bu adamlar nereye bakıyor"
- Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
- Uruguay'da bu işe girmiş!
- E-devlet'te görünce şoke oldu!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.