16 Mart 2018 Cuma29 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:43Güneş 07:08Öğle 13:19İkindi 16:38Akşam 19:18Yatsı 20:37
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,610 0.46
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!

»
Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!
Galatasaray taraftarı derbi öncesi takımına destek vermek için Türk Telekom Stadyumu'nu doldurdu.
Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti! Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti! Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçederbisi öncesi takımın son antrenmanının Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına destek için antrenmana akın etti.

Büyük ilginin olduğu antrenmana gelen taraftarlar birçok meşale yaktı ve takımlarına destek oldu.



HASAN ŞAŞ: FİKİR BABASI FATİH HOCA

Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, "Bu organizasyonun fikir babası Fatih Hoca. Seyircilere çok teşekkür ediyoruz. Biz maçın en ufak detayına kadar hazırlandık. Maçta olabilecek bütün gelişmelere karşı kendimizi hazırladık. Allah'tan tek dileğim, bize maç şansı versin. Gerisi bizde." diye konuştu.



27 BİN TARAFTAR GELDİ

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür etti. Açıklamada "Bugün Türk Telekom Stadyumu'na gelen 27.681 taraftarımıza teşekkür ederiz." sözleri yer aldı.



BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ: TARİHİ BİR AN

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, yarın oynanacak maçla ilgili olarak, "İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun" dedi.

Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey layık" şeklinde konuştu. 



ALBAYRAK: BU SEFER FARKLI GİDİYORUZ

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise, "Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak ayrıca, "Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim'dir. 'Taraftarımızla beraber bir bütün olalım' dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.​

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!Galatasaray taraftarı derbi öncesi takımına destek vermek için Türk Telekom Stadyumu'nu doldurdu.
A Milli Takım kadrosu açıklandı!A Milli Takım kadrosu açıklandı!Milli Takımımızın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
TRT spikerinden çıldırtan sözler!TRT spikerinden çıldırtan sözler!TRT Spor'un deneyimli spikerlerinden Erdoğan Arıkan canlı yayında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsederken çok konuşulacak sözlere imza attı.
Eto'o'ya büyük tepki!Eto'o'ya büyük tepki!Kamerunlu bazı takipçileri, Samuel Eto’o’nun deri renginin son dönemde açılmaya başladığını farketti. Bunu doğrulayan yıldız futbolcu, yaşananların kasıtlı olmadığını belirterek sebebini açıkladı.
'Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelmek istiyor''Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelmek istiyor'Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, verdiği özel röportajda Cristiano Ronaldo transferi hakkında konuştu.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme!Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme!Aslantepe’de ilk yarıda oynanan maçta Galatasaray taraftarı Rocky Balboa’lı koreografi yapmıştı. Cumartesi günkü derbide Sarı-Lacivertliler’in buna misilleme hazırlığında olduğu öne sürüldü.
  • Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılar15 Mart 2018 Perşembe 07:30
  • Fikret Orman: İş artık Talisca'ya kaldı14 Mart 2018 Çarşamba 21:09
  • Demba Ba'ya göre şampiyon...14 Mart 2018 Çarşamba 21:08
  • Bayern Münih'te 3 değişiklik14 Mart 2018 Çarşamba 21:08
  • Joachim Löw Beşiktaş-Bayern maçında!14 Mart 2018 Çarşamba 21:07
  • Almanlar şaşkın! Vodafone Park'ta bunu yaptılar14 Mart 2018 Çarşamba 21:06
  • Alex'ten flaş sözler!14 Mart 2018 Çarşamba 21:01
  • Terim resmen istedi! G.Saray görüşmelere başlıyor14 Mart 2018 Çarşamba 10:53
  • Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi 6-0 sürprizi!14 Mart 2018 Çarşamba 10:47
  • Oktay Derelioğlu'ndan şok sözler: Hainlerle...14 Mart 2018 Çarşamba 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri