Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçederbisi öncesi takımın son antrenmanının Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurmuştu.



Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına destek için antrenmana akın etti.



Büyük ilginin olduğu antrenmana gelen taraftarlar birçok meşale yaktı ve takımlarına destek oldu.







HASAN ŞAŞ: FİKİR BABASI FATİH HOCA



Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, "Bu organizasyonun fikir babası Fatih Hoca. Seyircilere çok teşekkür ediyoruz. Biz maçın en ufak detayına kadar hazırlandık. Maçta olabilecek bütün gelişmelere karşı kendimizi hazırladık. Allah'tan tek dileğim, bize maç şansı versin. Gerisi bizde." diye konuştu.







27 BİN TARAFTAR GELDİ



Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür etti. Açıklamada "Bugün Türk Telekom Stadyumu'na gelen 27.681 taraftarımıza teşekkür ederiz." sözleri yer aldı.







BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ: TARİHİ BİR AN



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, yarın oynanacak maçla ilgili olarak, "İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun" dedi.



Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey layık" şeklinde konuştu.







ALBAYRAK: BU SEFER FARKLI GİDİYORUZ



Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise, "Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor" ifadelerini kullandı.



Albayrak ayrıca, "Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim'dir. 'Taraftarımızla beraber bir bütün olalım' dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.​