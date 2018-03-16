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Darbe girişimiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis!

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Darbe girişimiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis!
Darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis! Darbe girişimiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis! Darbe girişimiyle ilgili 5 sanığa müebbet hapis!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve talepleri alındı.

Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca 6 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran heyet, 10 sanığın ise dosyasını ayırdı.

Mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın tahliyesine hükmetti.

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