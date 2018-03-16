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TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi

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ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, "Aktif olarak Afrin'de Sivas'ta ürettiğimiz dürbünler kullanılmakta. Bu bizleri gururlandırıyor" dedi.
TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi
TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas OptikÜretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sivaslı iş adamları ortaklığıyla kurulan tesisin 2016 yılından bu yana üretim yaptığını belirtti.

Fabrikada gece görüş, kızılötesi ve gündüz görüş mercekleri ile dürbünlerin üretildiğini aktaran Yıldırım, "Ürünlerimizin birçoğu da şu anda silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılmakta. Aktif olarak Afrin'de Sivas'ta ürettiğimiz dürbünler kullanılmakta. Bu bizleri gururlandırıyor" dedi.

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Yıldırım, Sivas'ta savunma sanayisini geliştirerek, bu alanda en az 10 tesisin faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "ASELSAN, öncü olmuştur, şu anda tedarikçilerini yetiştirmektedir. Sivas'ta diğer sanayi kuruluşlarına da iş vermekte. Yatırımlarımız devam ediyor, ikinci fabrikaya da bu yılın sonuna doğru başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'10 YIL SONRA HEDEFİMİZ...'

Fabrikanın Türkiye'de ASELSAN ve sivil ortaklı tek tesis olduğunu da aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"10 yıl sonraki hedefimiz savunma sanayinde Ankara'dan sonra Sivas'ın olması. Özellikle milli mercek konusunda Türkiye'de bizden başka yerde yok. Bu ihtiyaçlarımız bugüne kadar dışarıdan karşılanıyordu. Ordumuzun, polisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin kullanacağı silah üstü dürbünleri Sivas'ta yapmaya talibiz."

Yıldırım, üç vardiya çalışılarak üretilen dürbünlerin Ankara'ya gönderildiğini, buradan da ihtiyaç durumuna göre Afrin'e yollandığını aktararak, "Afrin'e gündüz görüşlü dürbünlerimizi, jandarmanın kullandığı dürbünlerimizi, tanklara takılan dürbünlerimizi gönderdik ve şu anda orada kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerin yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Yıldırım, "Gece görüşlü dürbünü Filipinler ordusu da kullanıyor, yine Kazakistan, Ürdün ve Katar'a da ürünlerimizi gönderiyoruz" dedi.

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