Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez ‘hak ihlali kararı’ vermesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yaklaşık 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verildi.
17 Mart 2018 Cumartesi29 C.Ahir 1439
- Şahin Alpay'a tahliye kararıBalkanlıoğlu Hoca Brüksel’de gözaltına alındıİlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı yorumuTSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'yi rahatsız ettiİki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacakTSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildiS.Arabistan'dan flaş hamle! Askıya aldıBinlerce kişiye faizsiz kredi! Detaylar belli olduBBP'den MHP kurultayına üst düzey katılımAlman vekilin Zeytin Dalı rahatsızlığı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:41 Güneş 07:06 Öğle 13:19 İkindi 16:39 Akşam 19:19 Yatsı 20:38
- 13°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 6°C Ankara
- 12°C Antalya
- 8°C Artvin
- 13°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 117.216 0.01
- Altın: 165,618 0.47
- Dolar: 3,9176 0.52
- Euro: 4,8144 0.31
Şahin Alpay'a tahliye kararı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şahin Alpay'a tahliye kararıGazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez ‘hak ihlali kararı’ vermesi nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yaklaşık 20 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verildi. Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı
Balkanlıoğlu Hoca Brüksel’de gözaltına alındıCuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı yorumuMersin’de, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97’nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy’u anlatan ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Marşı'nın çok büyük bir edebi metin olduğunu söyledi.
TSK'nın açıkladığı rakamlar HDP'yi rahatsız ettiHDP'li Meral Danış Beştaş, TSK tarafından her gün açıklanan rakamların psikolojilerini bozduğunu itiraf etti.
TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildiASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, "Aktif olarak Afrin'de Sivas'ta ürettiğimiz dürbünler kullanılmakta. Bu bizleri gururlandırıyor" dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kur'an'ın altına tuzaklamışlar!
- İki ayağı kırıldı ama durmadı
- İşte Diriliş Ertuğrul'a veda eden isimler
- Üzerine döktüğü mazot yanmayınca...
- Yine kavga! Şimdi ben seni vursam haksız mıyım?
- Çiftlik Bank üzerinden İHL'lere alçakça saldırı!
- BBC dizisinde skandal Türkiye sahnesi
- Gökten altın ve elmas yağdı!
- "Bu adamlar nereye bakıyor"
- Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
- Uruguay'da bu işe girmiş!
- E-devlet'te görünce şoke oldu!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.