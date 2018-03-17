17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Müthiş maçta kazanan Antalyaspor!

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Müthiş maçta kazanan Antalyaspor!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında son sıraları yakından ilgilendiren maçlarda Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Müthiş maçta kazanan Antalyaspor! Müthiş maçta kazanan Antalyaspor! Müthiş maçta kazanan Antalyaspor!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Deniz Kadah, 53'üncü dakikada Doukara ve 82'nci dakikada Harun Alpsoy kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 66 ve 70'inci dakikalarda Mbaye Diagane attı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 2 - 3 ANTALYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez 

KASIMPAŞA: Ramazan -  Popov, Omeruo, Ben Youssef(Dk. 89 Etoundi), Veigneau, Mensah, Pavelka, Ahmed Ildız(Dk. 85 Neumayr), Eduok(Dk. 54 Koita), Trezeguet, Diagne

ANTALYASPOR: Boffin -  Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles(90+3 Musa Nizam), Yekta, Deniz, Maicon(Dk. 87 Luis Fransicco), Jevtovic(Dk. 74 Harun), Doukara

GOLLER: DK. 66 ve Dk. 70 Mbaye Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 42 Deniz Kahah, Dk. 53 Doukara, Dk. 82 Harun Alpsoy (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mensah (Kasımpaşa) - Nazım Sangare, Charles, Yekta Kurtuluş, Jevtovic (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Mensah (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

 

3'üncü dakikada Eduok'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şut az farkla auta gitti.

9'uncu  dakikada Trezeguet'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin  müsait durumdayken attığı şut az farkla dışarı çıktı.

13'üncü dakikada Trezeguet'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

18'inci dakikada Maicon'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

42'nci dakikada Doukara'nın ortasında altıpas önünde Deniz Kadah'ın yaptğı vuruş ağlara gitti: 0-1.

50'nci dakikada orta alanı hızlı geçen Maicon'a arkadan müdahalede bulunan Mensah ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

53'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla Kasımpaşa kalesine yönelen Doukara, penaltı noktasında topu Ben Youssef'ten kurtardı. Doukara'nın sol ayağı yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:0-2.

60'ıncı dakikada sağ kanattan Ben Youssef'in sağ kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Trezeguet'in altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

66'ncı dakikada Veigneau'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda Antalyaspor savunmasına çarpan top kornere çıktı. Ahmed Ildız'ın kullandığı kornerde Mbaye Diagne'nin kafa vuruşu ağlara gitti:1-2.

70'inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Trezeguet ile duvar pası yapan Mbaye Diagne'nin ceza alanına girer girmez yaptığı sert vuruş ağlara gitti:2-2.

76'ncı dakikada Harun'un sağ kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Deniz Kadah'ın vuruşu az farkla auta gitti.

82'nci dakikada Yekta Kurtuluş'un ortasında Diego topu arkaya aşırttı. Oyuna sonradan dahil olan Harun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:2-3.

90+4'üncü dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Boffin kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

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