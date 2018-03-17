17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Fenerbahçe'ye son saniye şoku!

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Fenerbahçe'ye son saniye şoku!
Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, sahasında CSKA Moskova'ya, De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 mağlup oldu.
Fenerbahçe'ye son saniye şoku! Fenerbahçe'ye son saniye şoku! Fenerbahçe'ye son saniye şoku!

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk etti. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler, yedikleri son saniye basketiyle 81-79 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, bu üstünlüğü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova karşısında ilk periyodu 23-25 geride kapattı. 

2'nci periyoda hızlı başlayan konuk ekip baskılı oyunu ile üstünlüğünü sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin sonlarına doğru vites artırsa da konuk ekip geçit vermeyerek devreden 40-44 üstün ayrıldı. 

3'üncü periyoda iki ekip de etkili oyun ile başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Vesely, Datome ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı kapatarak üstünlük sağladı: 53-51. Fenerbahçe iyi oyununu sürdürerek periyodu 58-54 galip tamamladı. 

Son çeyrekte iki ekip de baskılı oyununu sürdürerek birbirine geçit vermemeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 30 saniye kala konuk ekip aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 68-74.

CSKA Moskova son saniyede bulduğu basket ile karşılaşmadan 79-81 üstünlükle ayrıldı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - CSKA MOSKOVA: 79 - 81

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (4), Melli (18), Melih, Wanamaker (11), Sloukas (6), Nunnally (10), Guduric (2), Vesely (13), Kalinic (7), Ali Muhammed, Datome (8)

CSKA MOSKOVA: De Colo (13), Rudd, Westermann, Rodriguez (10), Vorontsevich (17), Clyburn, Higgins (15), Kurbanov (4), Hines (15), Hunter (7)

1'İNCİ PERİYOT: 23-25

DEVRE: 40-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

SON PERİYOT: 79-81

5 FAULLE ÇIKAN: Vesely (Fenerbahçe Doğuş) - Hunter (CSKA Moskova)

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