Fenerbahçe'ye son saniye şoku!

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk etti. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler, yedikleri son saniye basketiyle 81-79 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, bu üstünlüğü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova karşısında ilk periyodu 23-25 geride kapattı.



2'nci periyoda hızlı başlayan konuk ekip baskılı oyunu ile üstünlüğünü sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin sonlarına doğru vites artırsa da konuk ekip geçit vermeyerek devreden 40-44 üstün ayrıldı.



3'üncü periyoda iki ekip de etkili oyun ile başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Vesely, Datome ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı kapatarak üstünlük sağladı: 53-51. Fenerbahçe iyi oyununu sürdürerek periyodu 58-54 galip tamamladı.



Son çeyrekte iki ekip de baskılı oyununu sürdürerek birbirine geçit vermemeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 30 saniye kala konuk ekip aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 68-74.



CSKA Moskova son saniyede bulduğu basket ile karşılaşmadan 79-81 üstünlükle ayrıldı.



FENERBAHÇE DOĞUŞ - CSKA MOSKOVA: 79 - 81

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico



FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (4), Melli (18), Melih, Wanamaker (11), Sloukas (6), Nunnally (10), Guduric (2), Vesely (13), Kalinic (7), Ali Muhammed, Datome (8)



CSKA MOSKOVA: De Colo (13), Rudd, Westermann, Rodriguez (10), Vorontsevich (17), Clyburn, Higgins (15), Kurbanov (4), Hines (15), Hunter (7)



1'İNCİ PERİYOT: 23-25



DEVRE: 40-44



3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54



SON PERİYOT: 79-81



5 FAULLE ÇIKAN: Vesely (Fenerbahçe Doğuş) - Hunter (CSKA Moskova)