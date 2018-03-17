17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,618 0.47
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı!

»
Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı!
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldu.
Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı! Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı! Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabüksporile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, 90 dakika sonunda son sıradaki rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada ve 90+2. dakikada Serdar Gürler, 41. dakikada ve 47. dakikada Mehmet Batdal kaydetti.

Osmanlıspor, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 27'ye çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise gelecek hafta sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

​KARDEMİR KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR: 0-4

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Osman Gökhan Bilir(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Hakan(x), Kravchenko(x), Tayyib(x), İshak(x), Leandrinho(x), Osman(x), Alican(x)(Dk.46 Bliznichenko x), Kage(x)(Dk.59Traore x), Stahl(x)(Dk.85 Ahmet), Ergin Keleş(x)

OSMANLISPOR: Karcemarskas(xxx) - Tiago(xx), Yalçın(xx), Anıl(xx), Muhammed(xx), Serdar Gürler(xxx), Lumanza(xx), Ceyhun(xxx)(Dk.57 Mehmet Güven xx), Regattin(xxx), Umar(xx)(Dk.74 Payam), Mehmet Batdal(xxx)(Dk.64 Cikalleshi xx)

GOL: Dk.22, Dk.90+2 Serdar Gürler, Dk.41, Dk 47 Mehmet Batdal(Osmanlıspor)

SARI KART: Traore, Bliznichenko(Kardemir Karabükspor), Mehmet Batdal, Tiago(Osmanlıspor) 

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Leandrinho'nun ceza sahasına girmeden çektiği şut az farkla auta gitti.

13'üncü dakikada Regattin'in köşe atışında Mehmet Battal'ın zayıf kafa vuruşu kalecide kaldı.

22'nci dakikada Ceyhun'un ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Serdar Gürler, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

29'uncu dakikada rakiplerinden sıyrılan Mehmet Batdal'ın ceza yayı içinden çektiği şut kaleciden döndü.

41'nci dakikada soldan Umar'ın pasında Mehmet Batdal boş kaleye topu gönderdi:0-2.

47'nci dakikada Regattin soldan ceza yayına doğru ortaladı. Ceyhun'un pasında Mehmet Batdal'ın gelişine vuruşu ağları havalandırdı:0-3.

52'nci dakikada soldan arka direğe yapılan ortada Hakan'ın vuruşu kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu kaleci Karcemarskas kontrol etti.

55'nci dakikada Umar'ın sol çaprazdan vuruşu kaleci önledi.

69'uncu dakika Leandrinho'nun ceza yayı içinden vuruşu yandan auta çıktı.

71'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza ahası gerisinden çektiği şut üstten auta gitti.

74'üncü dakikada Umar'ın sağdan yerden pasında Cikalleshi'nin vuruşunu kaleci ayaklarıyla önledi.

75'inci dakikada Regattin'in kaleye gönderdiği topu defans çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

78'inci dakikada Mehmet Güven'in ceza yayı gerisinden vuruşunu kaleci yatarak önledi. 90+2'nci dakikada Regattin soldan arka direğe ortaladı. Serdar Gürler'in geişine vuruşu ağlara gitti:0-4.

Karşılaşma Osmanlıspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nagatomo'dan ayrılık sinyali! 'Hep kalbimde'Nagatomo'dan ayrılık sinyali! 'Hep kalbimde'Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo, sezon sonunda Inter'e dönebileceğini belirtti.
Ortalığı karıştıran Beşiktaş forması!Ortalığı karıştıran Beşiktaş forması!Beşiktaş Kulübü tarafından Kartal Yuvası'ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı. 115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tartışmalara neden oldu.
Roma sportif direktöründen Cengiz'e övgüRoma sportif direktöründen Cengiz'e övgüİtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımın geleceğinde önemli bir oyuncu olacağını söyledi.
Ümraniyespor'un şakası yok!Ümraniyespor'un şakası yok!Spor Toto 1. Lig'i 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...Almanya Milli Futbol Takımı'nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı özel karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.
F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı!F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı!Fenerbahçe Doğuş ile Rus ekibi CSKA Moskova arasında oynanan THY Avrupa Ligi 26. hafta maçını sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza izledi.
  • Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı!17 Mart 2018 Cumartesi 07:04
  • G.Saray antrenmanı İngiltere'de manşet oldu!17 Mart 2018 Cumartesi 07:04
  • Fenerbahçe'ye son saniye şoku!17 Mart 2018 Cumartesi 07:03
  • Müthiş maçta kazanan Antalyaspor!17 Mart 2018 Cumartesi 07:02
  • Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!16 Mart 2018 Cuma 21:56
  • A Milli Takım kadrosu açıklandı!16 Mart 2018 Cuma 14:10
  • TRT spikerinden çıldırtan sözler!16 Mart 2018 Cuma 11:28
  • Eto'o'ya büyük tepki!15 Mart 2018 Perşembe 17:56
  • 'Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelmek istiyor'15 Mart 2018 Perşembe 13:05
  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme!15 Mart 2018 Perşembe 10:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri