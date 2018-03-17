17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı!

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F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı!
Fenerbahçe Doğuş ile Rus ekibi CSKA Moskova arasında oynanan THY Avrupa Ligi 26. hafta maçını sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza izledi.
F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı! F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı! F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı!

Bir dizi etkinlik için İstanbul'da bulunan Alex, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelerek karşılaşmayı locadan takip etti.

Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e büyük bir destek vererek, efsane futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe Kulübü de resmi twitter hesabından Alex'in salondaki fotoğrafını yayımlayarak, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda." mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçı kapalı gişe oynandı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, bütün biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurdu.

Sarı-lacivertli kulüp de bütün koltuklara küçük Fenerbahçe bayrakları koydurttu. Taraftarların tezahüratlar eşliğinde bayrakları sallamasıyla salonda renkli görüntüler ortaya çıktı.

AZİZ YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu maçta takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın bençinin arkasında takip eden Yıldırım'a kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ozan Balaban, Ahmet Önder Fırat eşlik etti.

HAKEM JAVOR'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 2016 yılında Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenildiği maçlarda sarı-lacivertli takımın aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem, bu karşılaşmadan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda görev aldı.

Sahaya çıktığı andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar Javor'u ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, Javor aleyhine de tezahüratlar yaparak tepkilerini ortaya koydu.

JANSSEN DE SALONDA

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen, sarı-lacivertli basketbol takımına destek vermek için maçı salonda izledi.

Sakatlığı nedeniyle yarın Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Janssen, kampta olmadığı için Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçını salondan takip edebildi.

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