17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...

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Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...
Almanya Milli Futbol Takımı'nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı özel karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.
Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk... Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk... Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...

Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Mart'ta Düsseldorf kentinde İspanya ve 27 Mart'ta Berlin'de Brezilya'yı konuk edecek Almanya'nın 26 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez de yer aldı.

Kadroya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Löw, Dünya Kupası öncesinde bilinçli bir şekilde kadroyu geniş tuttuğunu belirtti.

Bazı mevkilerde çok fazla, diğerlerinde ise az oyuncu seçeneğine sahip olduğunu kaydeden Alman teknik adan, bu nedenle farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyunculara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan, Leroy Sane (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller, Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Mario Gomez (Stuttgart), Timo Werner (Leipzig), Sandro Wagner (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

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