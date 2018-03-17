Ümraniyespor'un şakası yok!

Adana Demirspor - Ümraniyespor: 0-1



Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Yiğitcan Erdoğan, Yiğit İncedemir, Lalawele (Dk. 46 Aydın Yılmaz), Atabey Çiçek, Kubilay Sönmez (Dk. 74 Mustafa Yılmaz), Tambe, Mendy (Dk. 57 Savaş Yılmaz)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Appindangoye, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 90 Tarık Tekdal), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Samet Asatekin), Bahadır Taşdelen (Dk. 74 Bulut Kaya), İbrahim Akdağ, Rangelov

Gol: Dk. 61 Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Batuhan İşçiler, Dk. 60 Yiğit İncedemir, Dk. 81 Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), Dk. 55 Appindangoye (Ümraniyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Timur'un uzaktan attığı şutta kaleci topu güçlükle çıkardı.



30'uncu dakikada Mendy'nin ceza sahasına açtığı ortada Atabey'in kafa vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.



39'uncu dakikada İbrahim ceza alanı çizgisinde yaptığı aşırtma vuruşta kaleci topu kornere çeldi.



52'nci dakikada Andreas'ın vuruşunu önce kaleci çeldi. Adil, Merthan'dan önce davranarak topu kornere uzaklaştırdı.



52'nci dakikada Merthan ceza sahası sahası içerisinde sert vurdu. top dışarı çıktı.



62'nci dakikada Ümraniyespor frikik kazandı. Topun başına geçen Mücahit'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



79'uncu dakikada Atabey, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topun hakimi oldu.



81'inci dakikada Andreas ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.



86'ncı dakikada Andreas'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden İbrahim'in yerden hafif vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.



Karşılaşma Ümraniyespor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

