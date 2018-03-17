Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin merkezine girmesine 1 kilometreden az bir mesafe kalırken, teröristlerin Afrin Çayı etrafında yeni hendekler açtığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin merkezine yaklaştı. Son olarak 9 köy ve 3 tepede kontrol sağlandı. Sıcak bölenin uydu görüntülerini paylaşan twitter hesabı @OperationAfrin, Mehmetçik'ten kaçmaya çalışan teröristlerin, Afrin Çayı çevresinde hendekler açtığını bildirdi.

KÖPRÜLER VE ÇAYIN ETRAFI TUZAKLANDI

Operasyonların devam ettiği Afrin bölgesinin ortasından geçen Afrin Çayı üzerindeki iki köprü askeri olarak en zayıf halka. Teröristler, köprülere ve etrafındaki bölgeye tahkimat çalışmaları yaptı.

Bölge hakkındaki son uydu verilerine göre; Mehmetçik'in saldırılarından kaçabileceklerini zanneden ABD'nin son teknoloji techizatlarla donattığı teröristler, direnmek için çayın etrafına hendekler açtı.

SON 750 METRE

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ortak çalışma içinde oldukları Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkezine girmesine 750 metreden az kaldı.

Afrin’in kuzey girişinin net şekilde gözüktüğü bölgede kontrol noktası oluşturan ÖSO güçleri, Afrin yönüne kimsenin ilerlemesine izin vermezken, zaman zaman bu bölgeye yönelik saldırıları da anında karşılık vererek engelliyor.