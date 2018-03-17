PKK’ya Irak’ta üçlü operasyon

Zeytin Dalı Harekâtı’nın tamamlanmasından sonra terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığına yönelik operasyon planı netleşiyor. Bu konuda Irak hükümetiyle görüşmeler yapılırken, sınır desteği için de İran yönetimiyle görüşülüyor.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası PKK’nın Irak’taki varlığına yönelik kapsamlı bir harekât yapılmasına ilişkin Irak ve İran’la yapılan görüşmeler sonuçlanma aşaması gelirken, harekâtın kapsamı ve operasyon yapılacak noktalara yönelik plan da netleşiyor. Dört aşamalı olması planlanan harekâtla örgütün bölgedeki varlığına son verilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afrin sonrası Münbiç, ardından Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyini hedef alan harekât planından söz etmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun terör örgütü PKK’nın Irak ve Kuzey Irak’taki varlığına yönelik mayısta Irak yönetimi ile kapsamlı bir ortak kara ve hava harekâtı yapılacağını açıklaması sonrası Irak ve İran yönetimi ile bu yönde temaslar arttı.

Ortak harekât planları

Irak merkezi hükümetinin yanı sıra Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yoğun görüşmeler yapılırken, harekâta sınırdan destek vermesini sağlamak için İran yönetimi ikna edilmeye çalışılıyor.

Dışişleri Bakanlığı, MİT ve Genelkurmay’dan uzman heyetlerin yer aldığı görüşmelerde PKK’nın Irak ve Kuzey Irak’taki siyasi ve askeri varlığı harita üzerinde Iraklı makamlarla paylaşılarak örgüte karşı yapılacak ortak harekâtın planı paylaşıldı. Harekâtın boyutu, süresi ve risklerinin de paylaşıldığı görüşmelerde, Türk ve Irak silahlı kuvvetlerinin harekâta katılım oranı, kara ve hava savaş gereçlerinin kullanımı konusunda da görüş alışverişi yapıldı. Bölgesel yönetimden de olumlu sinyaller alındı.

Bölgede ortak harekâtın alt yapısı oluşturulmaya çalışılırken diğer yandan merkezi Bağdatyönetiminin denetiminde bulunan bölgelerde faaliyet gösteren PKK’ya, bölgeyi terk etmesi çağrısı yapıldı. Musul İl Meclisi’nce alınan karar kapsamında, Şengal’de faaliyet gösteren PKK’nın dağ kadrosundan 10 gün içinde bölgeyi terk etmesi istendi. Mahmur bölgesinde faaliyet gösteren PKK’lılar için de aynı çağrının yapılması bekleniyor.

PKK’dan arındırılacak

Türkiye, Irak ve İran’ın ortak görüşmelerinde PKK’ya yönelik bölgede başlatılması beklenen dört aşamalı harekât planının ilk aşamasında Mahmur bölgesindeki PKK varlığının hedef alınması da düşünülüyor. PKK’lılardan arındırılacak kamp, kontrol altında tutulacak. Devamında DAEŞ operasyonları kapsamında bölgeye gelen PKK’lılara bölgeden ayrılmaları için uyarı yapılacak, ardından askeri harekât seçeneği devreye sokulacak.

Harekâtın en zor ve kapsamlı aşamasının örgütün yönetim merkezi Kandil’e yönelik olması bekleniyor. Kandil’e yönelik harekât İran’ın desteği alınarak gerçekleştirilecek. 30 yılı aşkındır bölgede faaliyet gösteren örgütün operasyonlara karşı büyük hazırlık yaptığı biliniyor. Bu nedenle yapılacak ortak operasyonun uzun zaman alacağı hesaplanıyor.

Kahramanlar PKK’ya göz açtırmıyor

Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar, havaların ısınmasıyla hız kazandı. İl JandarmaKomutanlığına bağlı komando timleri ile İl Emniyet Müdürlüğü özel harekât polisleri, teröristlerin yayla evlerini barınma amaçlı kullanma ihtimaline karşın il kırsalında etkili operasyonlar düzenliyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Karadeniz’in dağlık ve sık bitki örtüsü nedeniyle teröristlerin saklanmasına elverişli olduğuna, PKK’nın bölgede eylem yapma çabası içerisinde olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle yayla evlerinde kışın vatandaşlarımız yok ama bu illegal yapılanmalar buraları hem barınmak hem de yiyecek maddeleri için kullanabiliyor. Vatandaşlarımızdan kışın orada gıda maddesi veya barınmaya yarayacak hiçbir madde bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

Patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, 40 zırh delici uçaksavar mühimmatı, tıbbi ve yaşam malzemesi ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.

Irak’ta 13 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10’u önceki gün olmak üzere toplam 13 terörist öldürüldü. Bölgedeki, aramalarda antitank füzesi ve roket atış sistemine sahip ağır silahlar ele geçirildi.

Genelkurmay’dan yapılan açıklamaya göre, 3. Piyade Tümeni Komutanlığı’nca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda birçok sığınak tespit edildi.

Yapılan arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi Konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makineli tüfek ve çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

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