Alman Bakan’ın ilk demeci: İslam, Almanya’ya ait değil

Almanya'nın yeni İçişleri Bakanı Seehofer, verdiği ilk demecinde İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını söyledi.

Bild gazetesine konuşan Horst Seehofer, ‘İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığı’ yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Hayır. İslam Almanya’ya ait değildir. Almanya, Hıristiyan değerlerden oluşuyor. Tabii ki, bizde yaşayan Müslümanlar Almanya’ya aittir. Ama bu, bizim kendi geleneklerimizden ve görgü kurallarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelmez” dedi. Seehofer, “Benim mesajım şu; Müslümanlar bizimle yaşamak zorunda, yanımızda veya karşımızda değil” dedi.

MERKEL AKSİ GÖRÜŞTE

Dün Seehofer’in açıklamalarının sorulması üzerine Merkel’in Sözcüsü Seibert, Almanya’nın tarihinin tabii ki Hıristiyanlık ve Yahudilikle şekillendiğini ancak Almanya’da milyonlarca Müslüman’ın yaşadığına işaret ederek artık İslam’ın da Almanya’ya ait olduğunu kaydetti.

‘ALMANYA’DA TÜRK HEDEFLERİNE SALDIRILAR OLABİLİR’

ALMANYA’da Federal Emniyet Teşkilatı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle Almanya’daki Türk hedeflerine yeni saldırılar olabileceğini belirtti. DW Türkçe’ye göre, Emniyet sözcüsü Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya’daki Türk kuruluşlarını hedef alan yeni şiddet eylemlerinin meydana gelebileceğini söyledi.