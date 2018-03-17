Afrin'de en stratejik bölge ele geçirildi!

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 57. gününde Afrin’e dayanan Mehmetçik ve ÖSO güçleri, artık dış mahallelerin 600 metre yakınına kadar ulaştı.

Şehir merkeziyle kuzey ve batıdaki köyler arasındaki bağlantı hattı bugün kesiliyor. Böylece Mabatlı beldesi ve diğer yerlerdeki YPG'li teröristler kapana kısılacak ve hiçbir yere kaçma şansları olmayacak.

ÖSO unsurları Afrin kent merkezi girişine ulaştı, ilk fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı.

08.00 : Afrin'in kuşatılmasıyla kuzey ve batı cephelerinden ilerleyiş sürüyor. Son alınan köylerle birlikte, Mabatlı beldesi ile şehir merkezi arasında bağlantı koparılmak üzere. Gece boyu devam eden ilerleyiş sonrası bugün bağlantının tamamen kesilmesi bekleniyor. Böylece Cinderes'ten Bülbül'e kadar olan hatta yer alan köylerdeki teröristler kapana kısılmış olacak ve herhangi bir yere kaçma şansları olmayacak.



07.55 : Afrin kent merkezinden açılan güvenli koridorla sivillerin ayrılmasına izin verilirken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları şehrin girişine ulaştı. İlk fotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı.

STRATEJİK BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ



Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afrin'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı belirlendi.

Ancak teröristler kaçarken bölgedeki tüm yollara ve birçok eve mayın ve el yapımı bombalarla tuzak kurdu. Teröristlerin, Muhabbebe Köyü girişinde kurdukları tuzakların patlaması sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

MEYDANKİ'NİN ETRAFINDA BÜYÜK SİPERLER

Meydanki Kasabası'nın girişlerini toprak yığınlarıyla kapatan teröristlerin aynı zamanda tüm kasabanın etrafına büyük siperler kazdıkları görüldü. Meydanki'nin girişindeki engeller, kurşun geçirmez araçlar ile kaldırılırken, ÖSO güçleri de kasabaya çatışarak girdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar, Meydanki Kasabası ile Muhabbebe Köyünde akşam saatlerinde son buldu. Meydanki Kasabası'nı kuşatan ÖSO güçleri, geceyi önemli noktalarda nöbet tutarak geçirdi. Sonraki gün ise kasabanın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. Bazı yollarda ve evlerde kurulan tuzaklar sonucu 1 ÖSO askeri hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ ZORLA AFRİN'E GÖTÜRMÜŞLER

Meydanki Kasabası'ndaki sivillerin evlerinden zorla çıkarılarak Afrin'e götürüldükleri de anlaşıldı. Kasabanın ele geçirilmesinin ardından Afrin istikametine doğru operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

TSK BİLDİRİ ATTI

Bildiride halka, teröristlerin kendilerini kalkan olarak kullanmalarına izin vermemeleri çağrısında bulunuldu. Teröristlere yönelik hazırlanan bildiride de “Gel teslim ol, sana uzattığımız ele güven” denildi. TSK Afrinli sivilleri, atılan SMS mesajları ve radyodan da bilgilendirilerek güvenli koridora doğru yönlendiriyor.