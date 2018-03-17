17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Yine meydana çıkarım

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Yine meydana çıkarım
FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başından yaraladığı Mehmet Yaman 1 yıldan fazla süre komada kaldı. 7 ay önce gözlerini açtı, geçen hafta konuşmaya başladı.
Yine meydana çıkarım Yine meydana çıkarım Yine meydana çıkarım

Mehmet Yaman, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde vatanı için mücadele ederken, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) başından vuruldu. Yardımsever vatandaşların gayretiyle hastaneye götürülen Yaman, geç kalınsa da hayli güçlü çıktı. 1 yıl komada kalan gazi Mehmet Yaman, 7 ay önce gözlerini açtı.

İLK KEZ YENİ ŞAFAK’A KONUŞTU

Bilinci açık olan Yaman, vurulduktan 20 ay sonra, geçtiğimiz hafta konuşmaya başladı. Gazi Yaman cümle kurmakta zorlansa da ilk kez Yeni Şafak’a konuştu. Şişli’deki özel bir hastanede tedavi gören Mehmet Yaman, “Vatanımın başı derde girse, düşmanlar göz dikse, yine meydanlara iner vatanıma sahip çıkarım. Vatan için her şeyi yaparım. Yaşadıklarımdan dolayı hiçbir pişmanlık duymadım” dedi.

Tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman'ın yakın zamanda taburcu olarak eve çıkabileceğini söyledi.

"UĞRAŞMAYIN, ZATEN ÖLECEK"

Eşinin artık kendine geldiğini ve konuşmaya başladığını söyleyen Dilek Yaman ise bu zorlu süreçte başından geçenleri şöyle özetledi: “İlk götürdüğümüz hastanedeki doktor, ‘Ne uğraşıyorsunuz, zaten ölecek’ deyince, ben de ‘Allah’ın işini nereden bileceksiniz? Herkese nasip olmayan bir şey oldu, eşim vatanı için gazi oldu. Allah’ın izniyle de kurtulacak’ dedim. Çok şükür bilinci açıldı.”

Yakında taburcu olacak

“Yaşamaz” demelerine rağmen eşinin vatanı ve çocuklarına tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Dilek Yaman, “Haftanın üç günü tekerlekli sandalye ile dolaştırıyoruz. Gırtlak borusundan yemek yediriyoruz. Büyük olan delik kapandı, artık ağızdan yemeye başlayacak. Doktorlar eşimin yakın zamanda eve çıkacağını söylediler” diye konuştu.

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