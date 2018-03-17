Tepkilerin ardından Balkanlıoğlu Hoca serbest bırakıldı!

Brüksel'de 12 saat boyunca rehin tutulan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, tepkilerin ardından serbest bırakıldı.

Uzun yıllardır terörist Fehriye Erdal'ı himaye eden Belçika güvenlik güçlerinin eşi ile birlikte Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi'yi uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alması tepkiyle karşılandı. Brüksel'de 12 saat boyunca rehin tutulan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, tepkilerin ardından Belçika tarafından serbest bırakıldı.

Gerek havaalanında hadiseye şahid olan Müslümanlar, gerekse haksız ve gerekçesiz gözaltını sosyal medyadan haber alanlar Belçika'ya yönelik tepki ve öfkelerini, Balkanlıoğlu Hoca'ya ise desteklerini gösteriyorlar.

Sosyal medya kullanıcıları bilhassa Twitter'da #AbdulmetinHocamSeninleyiz hashtag'i ile paylaşımlar yapıyorlar.

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, TSK ve ÖSO'nun Zeytindalı Harekatı’na ilk günden beri tam dektek vermiş ve sohbetlerinde sürekli olarak Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında olduğunu ilan etmişti.

Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için Brüksel’e eşi ile giden Balkanlıoğlu Hoca, saat 09:05 uçağı ile şehre inmiş ve 11:00'de havaalanında polisler tarafından gözaltına alındı. 12 saatten fazla bir zamandır küçük bir odada tutulan Balkanlıoğlu Hoca hakkında herhangi bir işlem yapılmış değil.