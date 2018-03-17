17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Askere erken emeklilik

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Askere erken emeklilik
Kahraman askerlerimiz şu anda Suriye’de bir destan yazıyor. Erler ve asteğmenler için yasalarımız emekliliklerinde kolaylık sağlıyor. Muvazzafların da yıpranması var
Askere erken emeklilik Askere erken emeklilik Askere erken emeklilik

Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak mevzuatımızda hem kadınlar hem de erkekler için bazı istisnai durumlar bulunuyor.

Kadınlar doğum borçlanması yapabilirken, erkekler de askerlik günlerini emeklilik hesabında kullanabiliyor. Askerlik, sigorta başlangıcını geriye çektiği için 2 yılı bulan erken emeklilik imkanı doğuyor.

ERLER İÇİN BORÇLANMA DURUMU

Faruk Erdem'in yazısına göre Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.
Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalılar.
Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.
Örneğin Mehmet bey 10.09.1970 doğumlu ve 10.07.1993 tarihinde işe girmiş ve askerliğini de sigortadan önce yapmış olsun. Mehmet beyin emeklilik şartları 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün. Emekli olacağı tarih 10.09.2024.
Eğer 8 aylık askerlik borçlanması yaparsa işe giriş tarihi 10.11.1992'ye çekilecek. Şartlar 53 yaş 5600 gün, emeklilik tarihi 10.09.2023 olacak.

ASTEĞMENLERDE YIPRANMA DA VAR

Asteğmen olarak askerliğini yapanlarda ise iki ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor.
Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı sayılıyor.
Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Yani 12 ay asteğmen olan bir sigortalının işe giriş tarihi 3 ay geriye çekiliyor.
Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.
Yani burada 3 aylık Fiili Hizmet Zammı uygulanıyor. Ayrıca ödenen primler de toplam prime ekleniyor.

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