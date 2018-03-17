17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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DAEŞ'li terörist Hanzala isminin sırrını açıkladı!

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DAEŞ'li terörist Hanzala isminin sırrını açıkladı!
Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
DAEŞ'li terörist Hanzala isminin sırrını açıkladı! DAEŞ'li terörist Hanzala isminin sırrını açıkladı! DAEŞ'li terörist Hanzala isminin sırrını açıkladı!

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ayrıca duruşmada 4 tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan İsmail Helvacıoğlu'na 2013 yılında Suriye'nin kuzeyindeki çatışma bölgesine gittiğinde kendisine örgüt tarafından "Mücahid" ismiyle kimlik verildiği, Türkiye'den bölgeye gelen insanları örgüte yönlendirdiği iddialarını sordu.

Sanık Helvacıoğlu, "2013 yılında ülke dışında çatışma bölgesine, Tel-Abyad'a Şanlıurfa üzerinden pasaportsuz ve kaçak gittim. 2013 yılında DEAŞ henüz terör örgütü değildi. Bana kimlik veya kart vermediler. Tel-Abyad'a Türkiye'den gelen insanları yönlendirme faaliyetim olmadı." yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Bayancuk'a uzun yıllardır kullandığı kod adı "Ebu Hanzala"nın, "Hanzala'nın babası" anlamına geldiğini ancak oğlunun 2016 yılında dünyaya geldiğini belirterek, bunun nedenini sordu. Bayancuk, "2008 yılından beri farklı davalarda yargılanıyorum, 2006 yılında evlendim. 10 yıl çocuğum olmadı. Çocuğumun olacağı ümidiyle 'Hanzala'nın babası' manasını taşıyan 'Ebu Hanzala' kod ismini kullandım." şeklinde konuştu.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, savcının tutukluluk halinin devamına ilişkin görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, aralarında Halis Bayancuk'un da olduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bayancuk'un, Sakarya'da gerçekleştirilen örgütsel toplantılara katıldığı kaydedilerek, sanığın, terör örgütü Hizbullah'ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır'da eğitim aldığı, akabinde Türkiye'ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu belirtildi.

Bayancuk'un, selefi/tekfirci görüşler doğrultusunda hareket ettiği, bir dönem DEAŞ'ı öven söylemlerde bulunarak örgüte katılımları teşvik ettiği, selefi/tekfirci görüşü yaymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Van dahil pek çok ilde faaliyet gösterdiği anlatıldı.

İddianamede, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bir sanık hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 9 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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