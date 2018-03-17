17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,618 0.47
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

»
Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Galatasaray, toplamda 387'nci kez, lig tarihinde ise 122'nci kez karşı karşıya gelecek. Dev derbide sarı-lacivertliler yarıştan kopmama hedefindeyken, sarı-kırmızılılar zirvedeki avantajını pekiştirmek istiyor.

FENERBAHÇE ZİRVEDEN KOPMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe, lider Galatasaray'la sahasında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak.

Sarı- lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak. 

GALATASARAY AVANTAJINI KORUMA PEŞİNDE

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Feghouli, Belhanda, Selçuk, Rodrigues, Gomis

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leriFenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leriSüper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak.
Nagatomo'dan ayrılık sinyali! 'Hep kalbimde'Nagatomo'dan ayrılık sinyali! 'Hep kalbimde'Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo, sezon sonunda Inter'e dönebileceğini belirtti.
Ortalığı karıştıran Beşiktaş forması!Ortalığı karıştıran Beşiktaş forması!Beşiktaş Kulübü tarafından Kartal Yuvası'ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı. 115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tartışmalara neden oldu.
Roma sportif direktöründen Cengiz'e övgüRoma sportif direktöründen Cengiz'e övgüİtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımın geleceğinde önemli bir oyuncu olacağını söyledi.
Ümraniyespor'un şakası yok!Ümraniyespor'un şakası yok!Spor Toto 1. Lig'i 28. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...Almanya'nın kadrosu açıklandı! 3 Türk...Almanya Milli Futbol Takımı'nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı özel karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.
  • F.Bahçe'den Alex de Souza paylaşımı!17 Mart 2018 Cumartesi 07:05
  • Osmanlıspor, Karabük'te hata yapmadı!17 Mart 2018 Cumartesi 07:04
  • G.Saray antrenmanı İngiltere'de manşet oldu!17 Mart 2018 Cumartesi 07:04
  • Fenerbahçe'ye son saniye şoku!17 Mart 2018 Cumartesi 07:03
  • Müthiş maçta kazanan Antalyaspor!17 Mart 2018 Cumartesi 07:02
  • Galatasaray taraftarı stadyuma akın etti!16 Mart 2018 Cuma 21:56
  • A Milli Takım kadrosu açıklandı!16 Mart 2018 Cuma 14:10
  • TRT spikerinden çıldırtan sözler!16 Mart 2018 Cuma 11:28
  • Eto'o'ya büyük tepki!15 Mart 2018 Perşembe 17:56
  • 'Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelmek istiyor'15 Mart 2018 Perşembe 13:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri