Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, toplamda 387'nci kez, lig tarihinde ise 122'nci kez karşı karşıya gelecek. Dev derbide sarı-lacivertliler yarıştan kopmama hedefindeyken, sarı-kırmızılılar zirvedeki avantajını pekiştirmek istiyor.

FENERBAHÇE ZİRVEDEN KOPMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe, lider Galatasaray'la sahasında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak.

Sarı- lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak.

GALATASARAY AVANTAJINI KORUMA PEŞİNDE

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Feghouli, Belhanda, Selçuk, Rodrigues, Gomis