17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Suikast ve sabotajlar dönemi başlıyor

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Trump’ın son değişiklikleriyle ABD’de kim ne derse desin, sonunda Pentagon ve CIA’nın dediği olur gerçekliği ete kemiğe büründü
Suikast ve sabotajlar dönemi başlıyor
Suikast ve sabotajlar dönemi başlıyor Suikast ve sabotajlar dönemi başlıyor Suikast ve sabotajlar dönemi başlıyor

Yani, devletin tepesindeki tüm koltuklar generaller ve CIA elemanlarına teslim. Hem de en şahinlerine. Dolayısıyla da bu tablodan çıkarılan ilk sonuç, bundan sonra dünyanın işinin çok daha zor olacağı yönünde.

Türkiye-ABD ilişkileri açısından bakıldığında ise daha kötüsü olmaz ama daha iyiye de gider mi gibi soru işaretleriyle dolu flu bir görüntü var. Dahası, bugün Ortadoğu’da dün de dünyanın dört bir köşesindeki tüm karışıklıklarda, kirli tezgâhlarda doğrudan parmağı olan CIA’nın başına getirilen Gina Haspel’in bu işlerin erbabı olması da endişeleri hepten artıran bir durum. Çünkü yeni manipülasyonlar, tetiklemeler söz konusu olabilir. Nitekim dün konuştuğum Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin’in öngörüleri de bu yöndeydi:

“CIA Başkanlığı’na getirilen Gina Haspel örtülü harekât dairesinin başkan yardımcısıydı. Bunun anlamı şu biz dahil bir çok ülkede ABD’nin örtülü faaliyetleri olacaktır, oluyordu ama çok daha fazla olacaktır...”

NELER OLABİLİR MESELA?

Devlet adamlarına suikastlar olabilir. Bazı yerlerde başkaldırmalar, karışıklıklar çıkartabilir. Hem IŞİD’i hem PYD’yi yeni baştan dizayn edip bunları farklı kullanabilir. Sadece bize karşı değil, diğer ülkelere de. Darbeler olabilir, mesela Körfez ülkelerinde, Ürdün’de, Pakistan’da. Yani belli gruplar kullanılmak suretiyle o bölgelerde kargaşa çıkarılması, merkezi hükümetlerin zayıflatılması, siber saldırılar gibi her türlü örtülü operasyon yapılabilir.

ZATEN YAPMIYOR MUYDU BUNLARI?

Yapıyordu ama şimdi çok daha fazlasını yapacaklardır. ABD’nin Ortadoğu politikası yeni değil ki, yıllardır var ve uyguluyor ama bir türlü beceremediler. Rusya Ortadoğu’ya, doğu Akdeniz’e yerleşti. Ortadoğu’da İran’ın gücünü artırdılar. Onun için şimdi yeni bir stratejiye geçtiler.

CIA KAYNAKLI MANİPÜLASYONLAR ARTACAK YANİ?

“Evet, çok daha fazlasını yapabilirler, öyle gözüküyor çünkü. Nükleer ya da büyük güçler arası bir savaş çıkmayacağına göre, bu dünyanın bitmesi anlamına gelir, ortaya vekâlet savaşları kalıyor. Dolayısıyla, bu devam ederken, bir taraftan da örtülü operasyonların artacağı açık. Bu konuda en son İngiltere ile Rusya arasında casus, ajan krizi var. Aynı şey daha evvel ABD’de oldu. Bu savaşın daha önceden başladığını biliyoruz, şimdi artarak devam edecek. ABD’nin hem genel anlamda hem bizim bölgemizle ilgili dış politik hedefleri değişmiyor. Üslup, tarz değişebilir belki ama sonuçta aynı yönde biraz daha yıkıcı, kanlı, sıcak bir döneme doğru gidiyoruz. Maalesef görünen o.”

Peki ya Türkiye açısından ne gibi tehditler söz konusu? Pekin devam ediyor:

“Belli terör örgütlerini çıkartırlar, Türkiye’nin başına musallat ederler. Ekonomik kaynaklı operasyon yaparlar. Ya da sosyal düzeni bozucu provokasyonlar, sabotajlar yapabilirler. Onun için içeride bu adamları temizleyecek istihbarata ihtiyacımız var. Bu konuda kimlerle istihbarat iş birliği yapabiliriz, onlara da bakmamız lazım. Türkiye’nin hata yapma şansı yok...”

Bilgileri Milliyet yazarı Tunca Bengin köşesinden paylaştı

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