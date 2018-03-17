17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Adalet Bakanı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması

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On binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlik Bank ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdülhemit Gül, "Çiftlik Bank kurucusunu Uruguay'dan geri isteyeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması
Adalet Bakanı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması Adalet Bakanı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması Adalet Bakanı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları;

Yargı bu Çiftlik Bank vakası üzerine titizlikle gitmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın daha duyarlı olması, özellikle sanal ortamlardan dolandırıcılığa bir takım kişilerin tevessül ettiğini görüyoruz.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, bu Çiftlik Bank'ın bulunduğu yerlerin yaptığı soruşturmalar da var ama merkezi İstanbul'da olduğu için Anadolu Savcılığı soruşturmayı yürütüyor. Her türlü çalışmalar yapılıyor. Öncelikle bizim çok uyanık, titiz olmamız gerekiyor. Bu tip sanal ortamlar, bir anda türeyip de vatandaşlarımızın iyi niyetlerini sömürenlere izin vermemek lazım. Burada hukuken kayyum boyutu, uluslararası hukuk boyutunda neler yapılabilir yargı makamlarımız gereğini yapıyor.

Şikayete konu olunca, çıkış yasağı konuldu. Şikayetler olunca konu yargıya intikal etti. Yurt dışı yasağı konulunca da ilgili kişinin dışarıda olduğu anlaşıldı. İlgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Yargı mensuplarımız, savcılarımız konuyu titizlikle takip ediyor. İlgili kişinin Türkiye'ye iade konusunda da ne gibi imkan varsa savcılarımız gerekli takibatı yapıyorlar.

GÜNDEMİMİZDE AF YOK

Türkiye'de 5 bin 469 kişi dolandırıcılıktan, hırsızlıktan 41 bin 434 kişi cezaevinde olan kişi sayısı. Uyuşturucuda çok yoğun bir şekilde hem cezaları hem de uygulamaları artırdık. Uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevlerinde 51 bin 359 kişi var. Cezaevinin neredeyse dörtte biri uyuşturucudan, hırsızlık ve yağmayı koyduğumuzda yarısı bu suçlardan dolayı cezaevinde.

Hiçbir hükümet cezaevlerinin dolu olmasını arzu etmez. Biz isteriz ki hiç kimse tutuklu olmasın, mahkum olmasın. Ama bir realite var. Hükümetimizin gündeminde herhangi bir  şekilde af bulunmamaktadır. 

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