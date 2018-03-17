17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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'Hayalet Tim'ler Afrin'e girdi

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'Hayalet Tim'ler Afrin'e girdi
Sivillerin Afrin'i boşaltması için tanınan 72 saatlik sürenin dolmasının ardından Özel Kuvvetler'e bağlı 'Hayalet Timler' kent merkezine girdi.
'Hayalet Tim'ler Afrin'e girdi 'Hayalet Tim'ler Afrin'e girdi 'Hayalet Tim'ler Afrin'e girdi

TSK'nın 'hayalet timi' olarak bilinen Özel Kuvvetler'e bağlı birimi, sivillerin kenti boşaltması için verilen 72 saatlik sürenin dolmasının ardından dün sabaha karşı Afrin'in merkezine giriş yaptı. Özel eğitimli "hayalet timler", terör örgütü üyeleri sivillerin arasına girmeden çok sayıda PKK ve YPG'liyi etkisiz hale getirdi. Özel Kuvvetler'in bölgede uyguladığı taktik, teröristlerin kabusu oldu. Güvenlik kaynakları daha önce riskli bölgeye girip çıkan Özel Kuvvetler'in artık nokta operasyonlar için sürekli arazide konuşlandığını belirtti.

TERÖRİSTLER PANİKTE

Yeni belirlenen stratejiye göre, 'hayalet tim' olarak bilinen özel birlikler, kendilerini fark ettirmeden örgüt elemanlarını tek tek belirleyip öldürüyor. 56. günü geride kalan Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3 bin 530 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, Hayalet Tim olarak belirlenen özel kuvvetler bünyesindeki özel timle yeni bir strateji belirledi. Hayalet Tim'in başarısı YPG ve PKK'lıların telsiz konuşmalarına da yansıdı. Örgütün sorumlularının konuşmaları teröristlerin 'hayalet tim' engelini aşamadığı "Ne olduğunu anlamadık, burnumuzu çıkarsak tepemizdeler" dedikleri öğrenildi.

SİVİLLER İÇİN GÜNEY KORİDORU AÇIK

Örgütün zulmünden kaçan Afrinliler ise kentin güneyindeki koridordan çıkarak TSK ve ÖSO güçlerine sığınıyor. Ancak teröristlerin sivillerin arasına karışma ihtimaline karşı TSK ve ÖSO birlikleri her türlü önlemi alıyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK, güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

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