17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Başbakan açıkladı: Boğazlara yerli sistem geliyor

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Denizcilik Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım Boğazların tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kurulacağını söyledi.
Başbakan açıkladı: Boğazlara yerli sistem geliyor
Başbakan açıkladı: Boğazlara yerli sistem geliyor Başbakan açıkladı: Boğazlara yerli sistem geliyor Başbakan açıkladı: Boğazlara yerli sistem geliyor

Boğazların tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemi kurulacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, ''Bitirme aşamasına geldik. Bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması için şart.'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda tarihe geçen şehit olan denizcileirmize Allah'tan rahmet diliyorum. Barbaros'ları, Piri Reis'leri kaptan-ı deryaları şükranla anıyorum. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ülkemiz ilk olarak 1999'da konsey üyesi oldu. C kategorisinde üyeliğimiz devam ediyor. Türkiye bugüne kadar aldığı desteğin daha fazlasıyla rekor bir oyla tekrar seçildi.

Türkiye güçlü tarihi mirası, coğrafi konumu ve her geçen gün büyüyen deniz filosuyla katkı sunmaya devam edecek. Denizcilik gönlümü dolduran büyük bir sevdadır. 100'den fazla değişik kültürlerden gelen denizci geleneğine sahip ahbaplık kurma fırsatını buldum.

Bu arkadaşlarımızın birçoğu önemli bir göreve geldiler. Dünya Denizcilik Üniversitesi sıradan üniversiteler gibi değil. Alanlarında ciddi bir emeği olan bunu uluslararası düzeyde diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı olan uzman arkadaşlar.

MİLLİ GELİR ARTTI

Türkiye'de son 15 yıl içerisinde yapılan altyapı projeleri konusunda Avrupa İmar ve Yatırım Bankası bir araştırma yapmış. Sonuçlara göre Türkiye'de bölünmüş yollara yapılan yatırım son 12 yılda sayesinde iller arasındaki mesafe en az 1,5 saat mesafe kısaldı. Bu yollar sayesinde Türkiye'nin işsizliği ülke bazında %1 azaldı. Bütün iller ihracat yapar hale geldi. Daha az kalkınmış illerden daha fazla kalkınmış illere olan göçler durdu. Tersine göç başladı. Bunlar ülkelerin kalkınması için önemli bir araçtır. Yapılan ulaşıma altyapıya yatırım Türkiye'nin 3 kat büyümesinin arkasındaki gerçek sebeptir. 2016'ya kadar Türkiye milli gelirini 3 kat büyüttü.

Geçen yıl dünyada birçok belirsizlik olmasına rağmen küresel piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine rağmen Türkiye 3. çeyrekte dünyada bir numara oldu. 1,5 milyon vatandaşımıza 2017 içinde iş bulduk. Yatırımla oluyor bu.

Karayolları, demiryolları ve denizcilikte altyapı ülkelerin kalkınması için önemli bir araçtır. Kaldıraçtır. Eğer ulaşamazsanız erişemezsiniz. 

Üç taraflı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizcilik sektörü çok önemli, kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. 

Şuan denize kıyısı olan her bölgede en az bir tane aktarma limanı çalışmamız var. 

BOĞAZLARA YERLİ SİSTEM GELİYOR

Denize kıyısı olan her bölgede en az bir tane aktarma limanı çalışmamız var. Ülkemizi adeta bir aktarma merkezine dönüştürüyoruz. Boğazlarımızın tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz. Bitirme aşamasına geldik. Bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması.

Dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan 10 ülke arasından biri Türkiyedir. Artık Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. 

Dünya ekonomik kriz ile boğuşurken Türkiye Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve 3. Havaalimanı gibi devasa yatırımlara imza attı. Türkiye sadece denizcilikte, demiryollarında değil havayollarında da önemli mesafe kat etti.

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