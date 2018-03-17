Ve Rusya açıkladı! İngiltere'ye soğuk duş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın sınırdışı edildiğini açıkladı. Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiasının ardından İngiltere, 23 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 İngiliz diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilerek, haklarında sınırdışı kararı alındığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelik “provokatif” suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınırdışı edilmelerine karar verildiği belirtildi.



Sınırdışı edilen diplomatların bir hafta içerisinde Rusya’yı terk etmeleri gerektiği bilgisine yer verilen açıklamada, St. Petersburg’da İngiliz Konsolosluğu'nun açılmasına yönelik verilen iznin de geri çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.



Açıklamada, Moskova’nın mütekabiliyet gereği Londra’ya yönelik ilave adımlar atma hakkının da saklı olduğu vurgulandı.

TAKAS EDİLEN AJAN NASIL ZEHİRLENDİ?



Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.



Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.



Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.



Skripal ile kızı Yulia önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.