17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:06Öğle 13:19İkindi 16:39Akşam 19:19Yatsı 20:38
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,687 0.51
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya oldu

»
Maliye Bakanlığı'nın vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan aldığı destek her geçen yıl artarken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 454 kişiye toplam 12,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.
Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya oldu
Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya oldu Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya oldu Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya oldu

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 artış göstererek 454'e çıktı. 2016'da vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 240 kişiydi.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 2016'ya kıyasla 4 katına çıkarak 12 milyon 870 bin 4 liraya ulaştı.

Maliye'nin ödediği ikramiye tutarı 2016'da 3 milyon 142 bin 130 lira olarak gerçekleşirken, 2015 yılında 338 muhbir, 6 milyon 45 bin 626 lira, 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin 554 lira, 2013'te 462 muhbir 7 milyon 105 bin 157 lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 790 kişiye toplamda 35 milyon 365 bin 471 liralık ikramiye ödendi.

Öte yandan 2017'de alınan toplam ihbar sayısı 36 bin 166'yı buldu. İhbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntülerYPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntülerTSK, terör örgütü YPG'nin vurulduğunu iddia ettiği hastanenin an itibariyle çekilen görüntülerini yayınladı.
Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya olduBakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya olduMaliye Bakanlığı'nın vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan aldığı destek her geçen yıl artarken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 454 kişiye toplam 12,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.
Erdoğan: Artık an meselesi! Müjde yakındaErdoğan: Artık an meselesi! Müjde yakındaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap ediyor...
“51 yıl ceza çok hafif, biz idam istiyoruz”“51 yıl ceza çok hafif, biz idam istiyoruz”Adana’da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi.
Maocu diye bilinen hakim FETÖ'cü çıktı!Maocu diye bilinen hakim FETÖ'cü çıktı!Adalet Bakanı Gül yargılamalar sırasında ortaya çıkan Maocu hakim örneğini anlattı. Gül "Yargı içinde Maocu diye bilinen bir hakim, daha sonrasında FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor" dedi.
  • Ege'de facia! Ölü ve yaralılar var...17 Mart 2018 Cumartesi 12:50
  • Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk17 Mart 2018 Cumartesi 12:49
  • Başbakan açıkladı: Boğazlara yerli sistem geliyor17 Mart 2018 Cumartesi 12:30
  • En korkağı Kandil kadrosu çıktı!17 Mart 2018 Cumartesi 12:20
  • Türkiye'den dev çıkarma! Sipariş yağıyor17 Mart 2018 Cumartesi 11:40
  • Adalet Bakanı'ndan flaş Çiftlik Bank açıklaması17 Mart 2018 Cumartesi 10:50
  • 'Hayalet Tim'ler Afrin'e girdi17 Mart 2018 Cumartesi 10:48
  • FETÖ’nün güncel iletişim ağı ‘Falcon’17 Mart 2018 Cumartesi 10:00
  • Çocuklar için büyük tehlike:Sarahah17 Mart 2018 Cumartesi 09:40
  • DAEŞ'li terörist Hanzala isminin sırrını açıkladı!17 Mart 2018 Cumartesi 09:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri