17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

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TSK, terör örgütü YPG'nin vurulduğunu iddia ettiği hastanenin an itibariyle çekilen görüntülerini yayınladı.
YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler
YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında karar bir propaganda girişimine başlayan terör örgütü YPG, Afrin'de hastanenin bombardımana alındığı yalanını ortaya attı.

Dünya medyası tarafından köpürtülen bu yalan, TSK tarafından yayınlanan görüntülerle çürütüldü.

İŞTE GERÇEK

Görüntülerde hastanenin hiçbir hasar görmediği açık bir şekilde görülüyor.

Görüntüler, TSK'nın Twitter hesabından, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü." ifadeleriyle yayınlandı.

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