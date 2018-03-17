Ölü olmadığını kanıtlayamıyor

Türkiye'ye çalışmak için gelen Romanyalı Constantin Reliu'nun uzun yıllar ailesi ile iletişime geçmemesi üzerine karısı Constantin'in ölüm raporunu çıkarttı. 2018 yılında Romanya'ya dönen Constantin ise olmadığını kanıtlayamıyor.

63 yaşındaki Romanyalı Constantin Reliu 1992 yılında çalışmak için Türkiye'ye geldi. Romanya’daki ailesini en son 1999 yılında ziyaret eden adamdan ailesi bir daha haberalamayınca talihsiz adamın karısı, 2016 yılında Constantin’in ölüm raporunu çıkarttı.

"Ölü olduğunu" ülkesine dönünce öğrendi

2018 yılında Türkiye'deki resmi izin belgelerinin süresi sona erdiği için Romanya’ya geri dönmek zorunda kalan Constantin, ülkesine gittiğinde resmiyette ölü olduğunu öğrendi.

Resmi haklarından mahrum kaldı

Resmi kayıtlarda ölü olarak geçtiği için hiç bir resmi hakka sahip olmayan adam “Hayatta olmama rağmen resmiyette ölüyüm, ölü olarak kayıtlara geçtiğim için hiçbir gelirim yok.” ifadelerini kullandı.

Ailesi terk etti

Constantin, defalarca karısı ve 39 yaşındaki kızı ile bağlantıya geçmeye çalıştı ancak ikisi de kendisiyle konuşmak istemedi.

Hukuken itiraz hakkı kalmadı

Karara itiraz etmek isteyen Constantin, Romen hukuku uyarınca temyiz başvurusu için geç kaldığı gerekçesiyle mahkemeden başvurusunun değerlendirilemeyeceği cevabını aldı.