17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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En korkağı Kandil kadrosu çıktı!

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En korkağı Kandil kadrosu çıktı!
PKK'lı teröristleri adım adım izleyen istihbarat kaynakları, Afrin merkezde örgütün sözde üst düzey komutanlarının toplantı halinde olduğunu belirledi.
En korkağı Kandil kadrosu çıktı! En korkağı Kandil kadrosu çıktı! En korkağı Kandil kadrosu çıktı!

Bunun üzerine havalanan F16 savaş uçaklarımız, Afrin asayiş sorumlusu Abdurrahim İbrahim ve yardımcılarının bulunduğu binayı tek atışla vurdu.

Bu olay üzerine PKK’da ciddi panik yaşadı. TSK ve ÖSO’ya karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren PKK/PYD’nin Kandil'den gelen lider kadrosu, Afrin’de zorunlu olarak tuttukları militanları bırakarak kaçmaya başladı.

Kaçan gruplardan en dikkat çekeni ise Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen PKK üst düzey teröristler oldu. Terör örgütünün Kandil’den gelen lider kadrosunun sivil araçlarla Afrin’den kaçtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, adım adım izlenen terör örgütü liderleri Afrin’den birer ikişer sivil araçlara binerek Basuta’ya geçti. Buradan da Neble’ye daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne geçti. Basuta’dan ayrılan ikinci kısım terörist liderleri ise buradan Tel Rifat üzerinden geçerek Fafin köyüne ulaştı. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderleri, Esad rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüldü. Terör örgütünün lider kadrosunun Afrin’i terketmesi geride kalan terörist kardrosunda da paniğe yol açtı. Bir kısım teröristlerin ise TSK ve ÖSO ile karşı karşıya gelmek istemedikleri bu sebeple silah bıraktıkları iddia edildi. Afrin’deki sivil halk ise terör örgütü üyelerinden bazılarının silah bıraktığını doğruladı.

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