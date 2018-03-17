17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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İspanyollar Cengiz'i konuşuyor! Çok tehlikeli...

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İspanyollar Cengiz'i konuşuyor! Çok tehlikeli...
İspanyol basınında, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiği İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler yer aldı.
İspanyollar Cengiz'i konuşuyor! Çok tehlikeli... İspanyollar Cengiz'i konuşuyor! Çok tehlikeli... İspanyollar Cengiz'i konuşuyor! Çok tehlikeli...

El Pais gazetesinin eşleşmeye ilişkin haberinde, Cengiz için "yeni bir yıldız"ifadesi kullanıldı. Haberde, "yeni yetenekler bulmada uzman olan İspanyol sportif direktör Monchi, 20 yaşındaki Ünder'i takıma kattı ve yanılmadı." denildi. 

Cengiz'in hızına vurgu yapılan haberde, "El Shaarawy'i yedek kulübesinde bırakan Türk, Barcelona karşısındaki maça alevler içinde çıkıyor." ifadesine yer verildi.

Deportivo Mundo gazetesinde, Roma'nın oyuncuları arasında Cengiz'in adı öne çıkarıldı. Haberde, forvet oyuncusu Dzeko'nun hızlı oynayan takım arkadaşları Arjantinli Perotti ve Cengiz'den yararlandığı kaydedildi.

Gazetede, milli futbolcu için , "Hızlı, yetenekli, çok tehlikeli bir sol ayağı olan 20 yaşındaki Türk oyuncu Cengiz Ünder, şut atma imkanı verildiğinde ya güçlü ya da isabetli şekilde vuruyor." değerlendirmesi yapıldı.

AS gazetesinde ise, Türk oyuncunun Roma'da "heyecana" yol açtığı kaydedilerek, "Yetenekli, şutları iyi. İki ayağını da iyi kullanan Ünder, takımını kaldırdı ve Shakhtar karşısındaki iki maçın manşeti oldu." denildi.

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