17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi için nefesler tutuldu. Artık kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'lerinde kimler var, derbiyi kim kazanır? İşte detaylar..
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?

Dev derbiyi Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı kazanacak? Milyonların heyecanla beklediği dev derbi gelip çattı. Fenerbahçe'nin kadrosunda İsmail ve Janssen derbide sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ise bir sürprizi yok.İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 26. haftası, Süper Lig 2017-2018 Sezonunun en önemli karşılaşmadan birine sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka ile Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in öğrencileri sahaya, 18 yıllık deplasman hasretini gidermek ve şampiyonluk yolunda mutlak üç puan parolası ile çıkacak.

Kadıköy'de 18 yıldır kıramadığı talihsizliğini ortadan kaldırmak için gelen Sarı Kırmızılılar ve seriyi devam ettirmek için elinden gelenin fazlasını yapacak olan Sarı Lacivertli takımın mücadelesi, 17 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 19:00'da başlayacak, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Fenerbahçe düzenini bozmayacak. Aykut Kocaman ilk 11'inde sürpriz yapmayacak. Aatif'ın takıma katkısından memnun olan Kocaman, Valbuena ve Mehmet Ekici'yi hamle oyuncusu olarak kenarda tutacak. Yine Soldado da hamle oyuncusu olacak. İsmail ve Janssen derbide sakatlıkları nedeniyle yoklar.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bir sürprizi yok. Terim’in son taktik çalışmada görev verdiği ilk 11’de Atiker Konyaspor maçına göre 2 değişiklik yapacak sadece. Kart cezalısı olan Mariano’nun yerine Linnes, orta sahada ise Donk değil Fernando’nun ilk 11’de olacak. İşte iki takımın sahada yer alacak ilk 11'leri...

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef De Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandoa,

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

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