17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk

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Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulunduk

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Bakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulundukBakanlık açıkladı! Suç duyurusunda bulundukGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
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