17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis!

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50 yıl hapis cezası kararını Yargıtay’ın bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıkan Deniz Boyraz, 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis!
Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis! Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis! Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis!

Zonguldak Ereğli'de, 7 Eylül 2013 tarihinde Murat Erdoğan ve Gizem Tunç, Erdoğan’ın dedesine ait bağ evinde kesici ve delici aletlerle öldürüldü. Olayla ilgili Gizem Tunç’un eski sevgilisi Deniz Boyraz, askerlik yaptığı Denizli İl Jandarma Komutanlığında gözaltına alındı. Cinayetleri, izne gelerek işlediği tespit edilen Deniz Boyraz'ın delil bırakmamak için Gizem Tunç'un ellerini kesip, kıyafetleriyle birlikte yanına aldığı tespit edildi. Tutuklanan Deniz Boyraz ve suçu gizlemeye yardım ettiği iddia edilen babası A.B. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 5 Eylül 2014'te sona eren davada 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilen Deniz Boyraz, cinayetleri tasarlayarak, işlemediği ve 'duruşmalardaki iyi hali' göz önünde bulundurularak, 25'er yıldan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Önceki duruşmada tahliye edilen baba A.B.'ye ise 'delilleri gizlemek' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY İYİ HAL İNDİRİMİNİ BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 15 Kasım 2017'de verdiği kararda olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial ile kamu vicdanını rencide edici niteliğini göz önünde bulundurarak Deniz Boyraz'a hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hüküm olunduğuna karar verdi. Baba A.B. hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasının ise onanmasına karar verdi. Kararın bozulmasının ardından Deniz Boyraz, tekrar görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntülü haberleşme sistemiyle katıldı. Duruşmaya ölen gençlerin aileleri de katıldı.

SANIKTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Deniz Boyraz'ın savunması, duruşmayı izleyen Tunç ve Erdoğan ailelerinin tepkisini çekti. Karar öncesi son sözünde pişman olduğunu söyleyen Deniz Boyraz, "Gerçekten pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Gençliğimi bitirdiler. Ben 21 yaşında cezaevine girdim. Ben ona ağabey diyordum. Sevgilimle yakaladım. Biz o kadar geniş değiliz, kimse kusura bakmasın. Bu yaptıklarına rağmen Murat Erdoğan'ın ailesi benden nasıl şikayetçi oluyor, anlamış değilim. Bizim kafamız dik. Hırsızlık, namussuzluk yok bizde. Onların ailelerinden özür diliyorum ama benim ailem de mağdur oldu" dedi.

Sanığın bu sözlerine 'ölen kızımız mı suçlu' diye tepki gösteren Tunç'un yakınlarını mahkeme başkanı sessiz olmaları konusunda uyardı. Mahkeme heyeti, suçun toplumda yarattığı etki, yarattığı infial ve suçun işleniş biçimini dikkate alarak Deniz Boyraz'ı 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

YUNUS TUNÇ: ADALET YERİN BULDU

Ölen Gizem Tunç'un babası Yunus Tunç, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Sanık yargılanmanın başında ömür boyu hapis cezası almalıydı. Adalet geç de olsa tecelli etti. Alması gereken ceza buydu. Benim kızım hakkında yalan beyanlarda bulundu. Mahkeme bunları dikkate almadı. Kızım onun sözlüsü hiçbir zaman olmadı. Namus cinayeti olarak ifade vermesi de yalan" dedi.

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