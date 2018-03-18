18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Afrin operasyonunda en kritik gün!

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Afrin operasyonunda en kritik gün!
TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 58. güne girildi. Afrin'den gelen son dakika bilgisine göre; ÖSO birlikleri Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı.
Afrin operasyonunda en kritik gün! Afrin operasyonunda en kritik gün! Afrin operasyonunda en kritik gün!

TSK ve ÖSO, Afrin'in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti. Afrin'de kuşatma tamamlandı. TSK'dan yapılan açıklamada, Doğu-Batı'dan gelen birlikler kuzeyde birleştiği belirtildi.

İŞTE HAREKATTA BUGÜN YAŞANANLAR...

KONTROL SAĞLANDI

09:50  Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. ÖSO Afrin'de bir mahallede kontrolü sağladı.  Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı.

AFRİNLİ KADINLAR, ÖSO'YU ZILGITLARLA KARŞILADI

09:40 Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu. 

Bu arada, Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

08:37:   Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.



ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi. 

TSK'DAN ŞEHİT AÇIKLAMASI

08:10:  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 15 Mart'ta yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada,  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 15 Mart tarihinde yaralanan ve hastanede tedavisi sürdürülen bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. 

ÖZEL KUVVETLER GİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel kuvvetler'in Afrin ilçe merkezine girdiği ve operasyona başladığı öğrenildi.

Terör uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi.

 

Afrin’de 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular.” denildi.

ZEYTİN DALI' İÇİN TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

SİVİLLERİN ÇIKIŞI İÇİN KORİDOR AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde tamamen kuşatılan Afrin ilçe merkezinden sivillerin çıkması için 3 kilometrelik bir koridor açılmıştı. Birkaç gün içerisinde binlerce sivil, terör örgütü PYD/PKK'nın tehditlerine rağmen Afrin ilçe merkezini terk etmişti.

ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra Özel Kuvvetler Afrin'e girdi.

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