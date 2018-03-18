18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!

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İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!
Milyonlarca lirayı toplayıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ‘franchising’ yöntemi ile Türkiye genelinde 150 bayilik verdiği ortaya çıktı.
İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu! İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu! İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!

Her bayi başına yaklaşık 100 bin lira para alan Aydın’ın kaçmasının ardından Çiftlik Bank şarküterileri de kapandı. Çiftlik Bank’tan bayilik alarak şarküteri açan M.S.G., 1 milyon 200 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın mağdurları arasında yüzlerce şarküteri sahibi de bulunuyor. Mehmet Aydın kurduğu Çiftlik Bank şirketi üzerinden Türkiye genelinde 150 tane Franchising bayilik verdi. Aydın, verdiği her bayi başına ise 100 bin lira para aldı. Franchising yöntemi ile İstanbul’da ise 40 şarküteri açıldı. Mehmet Aydın’ın şirket paraları ile yurtdışına kaçması ile bayiler de kapandı. Ancak bayilik ücretini ödeyen ve Çiftlik Bank’tan bal, peynir, sucuk, yumurta gibi gıdalar alan yatırımcılar ise zarara girdi. Mehmet Aydın tarafından dolandırılanlar arasında, 6 şarküterisi bulunan M.S.G. de bulunuyor. Mehmet Aydın’a 1 milyon 200 bin lira para veren M.S.G., dolandırıldığını söyleyerek Çiftlik Bank hakkında şikayetçi oldu. Beşiktaş’daki Çiftlik Bank şarküterisini de kapatan M.S.G., psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

 

İKİ AYDIR PARA YOK

Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., sisteme yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş’ta şarküteriler açtı. M.S.G., dolandırıldığını belirterek, “Çiftlik Bank’ın bilgisayar uygulamasını öğrendim. İnsanlar bu uygulama üzerinden çiftlik hayvanları satın alıp onları besliyordu. Kısa sürede para kazandıklarını söylüyorlardı. Geçen yıl Kasım ayında ben de sisteme dahil oldum. Ben şube açmak istiyordum. Bilgisayar oyununda yatırdığın paranın yüzde 5’i oranında şubelerden ücretsiz alışveriş yapabiliyordun. İlk şubemi kasım ayında Beylikdüzü’nde açtım. Vatandaşlar banka hesaplarına veya çeşitli internet hesaplarından Çiftlik Bank sistemine para yatırıyor. Diyelim ki 10 bin lira para yatırdılar. Bunun karşılığında koyun, inek gibi hayvanlar satın alıyorlar. Bunların bilgisayar oyunu üzerinden besliyorlar. İnekleri besledikçe paraları yükseliyor. Bu paranın yüzde 5’i kadar da şubelerden ürün alma hakkı var. Oyunda böyle bir seçenek var.

ŞİRKETİNİ KAPATTI

İlk bayimi açtığımda onlarca kişi gelip ücretsiz ürünlerini alıyordu. Mesela ben bir ürünü üye kişiye ücretsiz verdim. O ürünün parasını ben Çiftlik Bank’tan alıyordum. Yani ücretsiz verdiğim ürünün parasını yüzde 20 karla merkezden alıyordum. Bu sistem böyle geçtiğimiz ocak aynın sonlarına doğru iyi işledi. Ben bu arada borç bulup 5 şube daha açtım. Bunun yanında Çiftlik Bank’a para da yatırdım. Şube masrafları ve yatırdığım para ile birlikte toplam 1 milyon 200 bin lira zararım oldu. Bize para vermemeye başladılar” diye konuştu.

ŞARKÜTERİ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Çiftlik Bank hesabına bankalar üzerinden para yatırıyorsunuz.

- Oyunda paranın ismi altın olarak geçiyor. Yatırdığınız paraya göre oyunda altınınız oluyor. Yatırdığınız 100 bin altına karşılık çiftlikten koyun, tavuk veya inek satın alıyorsunuz. Sistem size yatırdığınız paraya karşılık bir yıl sonra örneğin 200 bin lira brüt para kazanma garantisi veriyor. 200 bin liranın yüzde 20’si yani, 20 bin lirası yem, depo ve gümüş parası olarak kesiliyor.

- Yatırdığınız 100 bin lira yıl sonunda 180 bin lira net para olarak geri dönüyor.

- Kazancınızdan kesilen yüzde 20’nin içerisindeki yüzde 5 gümüş kesintisi oluyor.

- Gümüş kesintisi ile de şarküterilerden ücretsiz alışveriş yapma hakkı kazanıyorsunuz. Yani 200 bin liranın yüzde 5’i 10 bin lira yapıyor.

- Yıllık 10 bin liralık şarküteriden bedava alışveriş yapma hakkınız oluyor.

- Bilgisayar üzerinden biriken gümüş paralarınız ile oyun içerisinde peynir, zeytin, sucuk gibi ürünler alıp size en yakın şarküteriyi seçiyorsunuz.

- Şarküteriye gittiğiniz de ücretsiz olarak alışverişinizi yapıyorsunuz. Şarküteriyi işleten bayi sahibi ise ücretsiz verdiği ürün başına Çiftlik Bank’tan yüzde 20 kar ile parasını geri alıyor.

- Örneğin müşteri gümüş parası ile 10 liralık bal satın aldı. Şarküteri sahibi buna karşılık şirketten 12 lira alıyor.

- Çiftlik Bank, Türkiye genelinde 150 tane şube açma izni verdi. Bunların yaklaşık 40 tanesi ise İstanbul’da bulunuyor.

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